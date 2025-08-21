Λάδι στη φωτιά έριξε η Μόσχα την Πέμπτη, λίγες ημέρες μετά την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, επιμένοντας ότι πρέπει να έχει δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε μεταπολεμική υποστήριξη προς τη χώρα, καθώς οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας πυραυλική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημειώνει ο Guardian.

Σε μια σειρά από «σκληρές» δηλώσεις, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές προτάσεις για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά την επίτευξη συμφωνίας θα ισοδυναμούσαν με «ξένη επέμβαση», κάτι που χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτο για τη Ρωσία.

Λάδι στη φωτιά από Λαβρόφ

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί να επιστρέψει στη συζήτηση ενός πλαισίου που προτάθηκε για πρώτη φορά κατά τις αρχικές ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα και το Πεκίνο θα συμβάλλουν στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας μαζί με τους ευρωπαίους συμμάχους - όροι που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτους. «Υποστηρίζουμε τις αρχές και τις εγγυήσεις ασφάλειας που συμφωνήθηκαν τον Απρίλιο του 2022», ανέφερε ο Λαβρόφ..

«Οτιδήποτε άλλο είναι φυσικά μια απολύτως μάταιη προσπάθεια», πρόσθεσε. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες διερευνούν πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, βασιζόμενοι στην υπόσχεση του Τραμπ να υποστηρίξει τη χώρα σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρωσία. Η Γαλλία, η Βρετανία και η Εσθονία έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, ενώ αρκετές άλλες χώρες δήλωσαν ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν, αν και πολλά εξαρτώνται από τη στάση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Λαβρόφ θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες.Μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε αποδεχτεί την προοπτική δυτικών εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία.Ωστόσο, οι τελευταίες δηλώσεις υποδηλώνουν ότι η Μόσχα ενδέχεται να απομακρύνεται από αυτή τη συμφωνία – ή ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να έχει παρερμηνεύσει τη θέση του Κρεμλίνου από την αρχή.

Απογοητευμένος ο Τραμπ

Ο Τραμπ φάνηκε να εκφράζει την απογοήτευσή του για τη στάση της Ρωσίας την Πέμπτη. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για το ότι δεν επέτρεψε στην Ουκρανία να «αντεπιτεθεί» στη Ρωσία.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα. Είναι σαν μια μεγάλη ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει! Το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο διεφθαρμένος και εντελώς ανίκανος Τζο Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να ΑΝΤΕΠΙΤΕΘΕΙ, μόνο να ΑΜΥΝΘΕΙ. Πώς πήγε αυτό; … Μας περιμένουν ενδιαφέρουσες στιγμές!!!», έγραψε ο Τραμπ.

Οι έμμεσες απειλές του Τραμπ κατά της Ρωσίας θα γίνουν δεκτές με χαρά στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αν και ο Αμερικανός ηγέτης έχει ήδη απομακρυνθεί από την επιβολή κυρώσεων ή την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ πάγωσε επίσης την προοπτική μιας συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία έχει προωθηθεί από τον Τραμπ. Ο Λαβρόφ είπε ότι μια διμερής συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο θα ήταν δυνατή μόνο «εάν όλα τα θέματα που απαιτούν συζήτηση είναι καλά προετοιμασμένα».

Υποστήριξε ότι ο Πούτιν θα συναντούσε τον Ζελένσκι μόνο για να αποδεχτεί τις ακραίες απαιτήσεις της Ρωσίας, οι οποίες θα συνεπάγονταν την παράδοση της Ουκρανίας.

Ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας αμφισβήτησε περαιτέρω αν ο Ζελένσκι είχε τη νομιμότητα να υπογράψει οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, επαναλαμβάνοντας μια γνωστή θέση του Κρεμλίνου που παρουσιάζει την ηγεσία της Ουκρανίας ως παράνομη.

Παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών μεταξύ του Τραμπ και των Ρώσων και Ουκρανών ομολόγων του, ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει αβέβαιος, καθώς η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία προθυμία να υποχωρήσει από τις μέγιστες απαιτήσεις της.

Παρόλα αυτά, ο Λευκός Οίκος συνέχισε να διατηρεί θετικό τόνο την Τετάρτη.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους με στόχο τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης για να σταματήσει η σφαγή και να τερματιστεί ο πόλεμος», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο Fox News.

Έντονη αντίδραση θέλει ο Ζελένσκι

Μιλώντας σε ξένους ανταποκριτές στο Κίεβο, ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει συμφωνήσει να συναντήσει τον Πούτιν, δήλωσε ότι θα ήθελε μια «έντονη αντίδραση» από την Ουάσινγκτον εάν ο Ρώσος ηγέτης δεν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σύντομα σε διμερή συνάντηση μαζί του.

«Απάντησα αμέσως στην πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα συμβεί αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», δήλωσε ο Ζελένσκι σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους στο Κίεβο την προηγούμενη μέρα.

Καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζεται, η Ρωσία εξαπέλυσε έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς των τελευταίων εβδομάδων.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 574 drones και 40 πυραύλους σε μια μεγάλη αεροπορική επίθεση που έπληξε τις δυτικές περιοχές, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας 15. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ένας μεγάλος αμερικανικός κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών ήταν μεταξύ των στόχων.

«Το μήνυμα είναι σαφές: η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη. Η Ρωσία επιτίθεται στις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, ταπεινώνοντας τις αμερικανικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Andy Hunder, πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones εναντίον των ρωσικών υποδομών που υποστηρίζουν τον πόλεμο, με επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου που ωθούν τις τιμές της βενζίνης στη Ρωσία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

