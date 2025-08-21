Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξετάζει τα αρχεία περισσότερων από 55 εκατομμυρίων αλλοδαπών που κατέχουν έγκυρες βίζες των ΗΠΑ για πιθανή ανάκληση ή παραβιάσεις των κανόνων μετανάστευσης που επιφέρουν απέλαση.

Σε γραπτή απάντηση σε ερώτηση που τέθηκε από το Associated Press, το υπουργείο δήλωσε ότι όλοι οι κάτοχοι αμερικανικής βίζας υπόκεινται σε «συνεχή έλεγχο» με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων που θα μπορούσαν να τους καθιστούν μη επιλέξιμους για το έγγραφο.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιες πληροφορίες, η βίζα θα ανακληθεί και, εάν ο κάτοχος της βίζας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπόκειται σε απέλαση.

Το υπουργείο δήλωσε ότι αναζητά ενδείξεις μη επιλεξιμότητας, όπως παράνομη παραμονή μετά τη λήξη της βίζας, εγκληματική δραστηριότητα, απειλές για τη δημόσια ασφάλεια, συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατικής δραστηριότητας ή παροχή υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση.

«Εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στο πλαίσιο του ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων των αρχών επιβολής του νόμου ή μετανάστευσης ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που έρχονται στο φως μετά την έκδοση της βίζας και υποδηλώνουν πιθανή μη επιλεξιμότητα», δήλωσε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

