Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει ένα σχέδιο για την ανακατανομή τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον νόμο CHIPS για τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων στον τομέα των ορυκτών και την ενίσχυση της επιρροής του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, στον στρατηγικό αυτό τομέα, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Η προτεινόμενη κίνηση θα αντλήσει πόρους από τα κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί από το Κογκρέσο για την έρευνα στον τομέα των ημιαγωγών και την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής τσιπ, αποφεύγοντας έτσι ένα νέο αίτημα για δαπάνες, καθώς επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά.

Πηγή: skai.gr

