Περισσότερες από 300 κατοικίες πλημμύρισαν στη ρωσική πόλη Όρενμπουργκ αφού η στάθμη του ποταμού Ουράλη ανέβηκε μισό μέτρο πάνω από το σημείο υπερχείλισης, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς το χιόνι που λιώνει γρήγορα στην οροσειρά των Ουραλίων έχει προκαλέσει τις χειρότερες πλημμύρες σε διάστημα δεκαετιών.

Floods in Russia. In the Tyumen and Kurgan regions: the evacuation of the population is underway, large forces are involved in the liquidation



https://t.co/opaE2ONlvC pic.twitter.com/mQpOex0DO3 April 10, 2024

Το νερό από τα χιόνια που λιώνουν έχει πλημμυρίσει εκτάσεις στην οροσειρά των Ουραλίων, στη δυτική Σιβηρία και στο Καζακστάν, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε ποταμούς όπως ο Ουράλης και ο Τομπόλ, με αποτέλεσμα 100.000 άνθρωποι να έχουν πάρει εντολή να εκκενώσουν τα σπίτια τους μέχρι σήμερα το βράδυ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως η κατάσταση είναι επικίνδυνη στο Όρενμπουργκ, όπου η στάθμη του νερού στον Ουράλη, τον τρίτο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης, είχε αυξηθεί κατά 50 εκατοστά νωρίς σήμερα το πρωί, μερικές ώρες αφού έφτασε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ, στο κρίσιμο ύψος των 9,3 μέτρων.

«Η νύχτα ήταν ανήσυχη», δήλωσε ο πρώτος αντιδήμαρχος του Όρενμπουργκ Αλεξέι Κουντίνοφ σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ειδικοί λένε πως δεν έχουν έρθει ακόμα τα χειρότερα για το Όρενμπουργκ, μια πόλη περίπου 550.000 κατοίκων. Η στάθμη των υδάτων του Ουράλη, ο οποίος διαρρέει τη Ρωσία και το Καζακστάν και χύνεται στην Κασπία, μπορεί να ανέβει μέχρι αύριο, Πέμπτη, άλλα 70 εκατοστά.

Ο ποταμός Ουράλης έσπασε το σαββατοκύριακο ένα αναχωματικό φράγμα στην πόλη Ορσκ στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ, διοικητικό κέντρο της οποίας είναι η πόλη Όρενμπουργκ. Στην Κουργκάν, μια πόλη στον ποταμό Τομπόλ, στο νότιο τμήμα των Ουραλίων, σειρήνες ειδοποίησαν τους ανθρώπους να απομακρυνθούν αμέσως. Περιφεριακοί αξιωματούχοι είπαν ότι τα νερά των πλημμυρών θα συνεχίσουν να υψώνονται για τρεις ημέρες και προέβλεψαν ότι «η κατάσταση θα είναι δύσκολη» μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν διακόψει την κυκλοφορία σε δρόμους στην περιφέρεια ώστε να μεταφερθεί γρήγορα χώμα για την ενίσχυση ενός φράγματος στην περιοχή, καθώς η πρόβλεψη για τις πλημμύρες έχει επιδεινωθεί και η στάθμη των υδάτων του Τομπόλ ανέβηκε σε μικρό χρονικό διάστημα κατά 23 εκατοστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.