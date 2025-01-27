Ρωσία: Aνακατέλαβε από τον ουκρανικό στρατό ένα χωριό στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι ανακατέλαβε χωριό στην περιφέρεια Κουρσκ, το οποίο τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν κατακτήσει με την επίθεσή τους στη Ρωσία το περασμένο καλοκαίρι.

Το υπουργείο δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι στρατιώτες «απελευθέρωσαν» το Νικολάγιεβο-Νταρίνο, ένα μικρό χωριό στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η Ουκρανία είχε εξαπολύσει στις αρχές Αυγούστου αιφνιδιαστική επίθεση και υποστήριξε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της πολλές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιφέρεια Κουρσκ.

Η θέση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί σε πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει δυσκολίες στο δικό του έδαφος.

Η Ρωσία εξαπέλυσε αντεπίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ και κινητοποίησε εκεί, σύμφωνα με τη Σεούλ, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι ανακατέλαβε χωριά εκεί, αλλά αυτή η μερική ουκρανική κατοχή συνεχίζει να φέρνει σε δύσκολη θέση το Κρεμλίνο.

Από την αρχή της επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές αρχές θέλουν να δείξουν ότι αυτή δεν διαταράσσει την καθημερινότητα των Ρώσων, παρά τις αεροπορικές επιδρομές ή τον πληθωρισμό που καλπάζει.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε παραδεχθεί τον Δεκέμβριο ότι δεν γνωρίζει πότε τα στρατεύματά του θα πετύχουν να εκδιώξουν τους Ουκρανούς στρατιώτες από την περιφέρεια Κουρσκ.

Η τύχη των Ρώσων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή που κατέχει η Ουκρανία έχει πρόσφατα προκαλέσει επικρίσεις προς τις αρχές, που, αν και μετριοπαθείς, είναι πολύ σπάνιες στη Ρωσία.

Κάποιοι από τους συγγενείς τους έχουν κινητοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες για να ζητούν την επιστροφή τους, ανεβάζοντας μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια εξ αυτών, η Λιούμποφ Πριλουτσκάγια, μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο για τον «τεράστιο θυμό» της για τις αρχές της χώρας της, τις οποίες κατηγορεί για αδράνεια. Δήλωσε ότι δεν είχε νέα από τους ηλικιωμένους γονείς της από τον Αύγουστο.

Μερικές δεκάδες ανήσυχοι συγγενείς και κάτοικοι που είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή είχαν οργανώσει στα μέσα Ιανουάριου διαδήλωση μπροστά από την έδρα του κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ.

Ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, ο Ολέξιι Ντμιτρατσκίφσκι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 2.000 άμαχοι βρίσκονται ακόμα στην κατεχόμενη περιοχή, τονίζοντας ότι οι μάχες καθιστούν δύσκολη την καταγραφή τους.

Αξιωματούχος της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές εργάζονται συνεχώς για την επιστροφή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

