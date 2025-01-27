Από το Power of Love στην πολιτική: Ο Νίκος Πελετιέ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις κυπριακές εκλογές

Ο πρώην παίκτης και νικητής του ριάλιτι γνωριμιών «Power of Love» του ΣΚΑΪ, Νίκος Πελετιέ, ανακοίνωσε πως θα κατέβει υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου το 2026.

Με ένα βίντεο στα social media ο Κύπριος πρώην παίκτης του ριάλιτι και Transformation coach ανέφερε: «Ανακοινώνω επίσημα την υποψηφιότητά μου για τις βουλευτικές του 2026 στην Κύπρο. Δεν είμαι εδώ για υποσχέσεις. Είμαι εδώ για αλλαγές. Η Κύπρος μας χρειάζεται αλήθεια, διαφάνεια και πάνω από όλα δράση. Είμαι ένας από εσάς με όνειρα και πάθος για μια χώρα που αξίζει τα καλύτερα. Η Κύπρος είναι πραγματικά το πιο όμορφο νησί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήρθε η ώρα να φέρουμε νέες ιδέες και να δημιουργήσουμε μια Κύπρο που βοηθά όχι μόνο τους πλούσιους αλλά και τους φτωχούς. Δεν ζητώ τη ψήφο σας για να γίνω μέρος του συστήματος. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας για να το αλλάξουμε μαζί. Το μέλλον ανήκει σε εμάς».

Ο ίδιος δεν έχει αποκαλύψει ακόμα εάν θα κατέβει με κάποιο κόμμα, με τους χρήστες να υποθέτουν πως θα είναι ανεξάρτητος, όπως και ο Κύπριος Φειδίας Παναγιώτου που εξελέγη ευρωβουλευτής.

Ποιος είναι ο Νίκος Πελετιέ

Ο Νίκος Πελετιέ κατάγεται από τη Λευκωσία, είναι καρκίνος στο ζώδιο και έχει μία αδερφή μεγαλύτερη η οποία τον παρακίνησε να πάρει μέρος στον τελευταίο κύκλο του Power of Love.

Έχει σπουδάσει στην Αγγλία sport coaching και εκεί γνώρισε τον μέντορά του, ο οποίος τον μύησε στο self-improvement πάνω στο κομμάτι του fitness και του dating με το οποίο ασχολείται μέχρι σήμερα.

Πιστεύει πως έχει έρθει σε αυτό τον κόσμο με σκοπό να βοηθήσει άλλους ανθρώπους, όπως είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ.

