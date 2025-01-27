Δεκαεννέα άτομα συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στην Τουρκία και στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα την περασμένη εβδομάδα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αντιδήμαρχος του Μπόλου - της πρωτεύουσας της περιοχής όπου βρίσκεται ο τόπος της τραγωδίας, το χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια- ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής και ένας πυροσβέστης, καθώς και ο διευθυντής μιας άλλης μονάδας που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη με το κατεστραμμένο ξενοδοχείο, προσήχθησαν ενώπιον δικαστηρίου και προφυλακίστηκαν.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη διεύθυνση του ξενοδοχείου, στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και στον δήμο του Μπόλου.

Την Παρασκευή, τρεις μέρες μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Grand Karta και ο γαμπρός του, καθώς και ο επικεφαλής των ηλεκτρολόγων και ο επικεφαλής σεφ.

Οι επιζώντες και οι εμπειρογνώμονες που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας κατήγγειλαν την απουσία λειτουργικών συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης, αυτόματων πυροσβεστήρων, ασφαλούς κλιμακοστασίου και μέσων πρόσβασης για τους πυροσβέστες στις προσόψεις του δωδεκαώροφου κτιρίου, που βλέπει τις πίστες του σκι.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, 238 ένοικοι, κυρίως οικογένειες με παιδιά, βρίσκονταν στο ξενοδοχείο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά μέσα στη νύχτα και κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

