Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευελπιστεί οι ΗΠΑ και η Ευρώπη να συμμετάσχουν στις όποιες συνομιλίες θα έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου της χώρας του με τη Ρωσία, όπως είπε σήμερα στους δημοσιογράφους.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την Μολδαβή ομόλογό του Μάγια Σάντου ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ακόμη να συμμετάσχει στις όποιες συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις.

«Οσον αφορά το ποια θα είναι η σύνθεση των συνομιλιών: Ουκρανία, στα αλήθεια ελπίζω η Ουκρανία να είναι εκεί, Αμερική, Ευρώπη και οι Ρώσοι», είπε στη συνέχεια ο Ζελένσκι ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί το πλαίσιο.

«Ναι, θα ήθελα στα αλήθεια να συμμετάσχει η Ευρώπη, γιατί θα γίνουμε μέλη της ΕΕ».

Όπως τόνισε ο Ζελένσκι, πιστεύει ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά θα μπορέσει να το πράξει μόνο αν αφήσει την Ουκρανία να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

«Μόνο με την Ουκρανία μπορεί να το κάνει αυτό, διαφορετικά δεν θα επιτύχει γιατί η Ρωσία δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ενώ η Ουκρανία θέλει», εξήγησε.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ο Τραμπ δεσμεύτηκε να λήξει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες από την ανάληψη της προεδρίας αλλά έκτοτε οι σύμβουλοί του έχουν πει ότι μια συμφωνία μπορεί να χρειαστεί και μήνες για να επιτευχθεί.

Πάντως, ο Τραμπ έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συνομιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου.

Χθες Παρασκευή ο Πούτιν είπε ότι θα ήθελε να συναντηθεί με τον Τραμπ για να συζητήσουν για την Ουκρανία και επικαλέστηκε ως εμπόδιο για τις διαπραγματεύσεις ένα διάταγμα του 2022 του Ζελένσκι που απαγορεύει τις συνομιλίες με τον Πούτιν.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι αυτή την απαγόρευση την επέβαλε για να σταματήσει τον Πούτιν να δημιουργεί άλλους διαύλους επικοινωνίας με συνομιλητές στην Ουκρανία και σημείωσε ότι η Μόσχα επιχειρούσε ενεργά να το κάνει αυτό πριν ο ίδιος υπογράψει το διάταγμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.