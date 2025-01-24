Το BBC (ρωσική υπηρεσία) σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών, αντλώντας στοιχεία από ανοιχτές πηγές, έχουν ταυτοποιήσει μέχρι σήμερα τα ονόματα 90.019 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Το 23% των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν, στην πραγματικότητα δηλαδή ο ένας στους τέσσερις, είναι άτομα που υπέγραψαν σύμβαση μετά την έναρξη της εισβολής. Ο αριθμός των εθελοντών που σκοτώθηκαν προσεγγίζει τις 21.000.

Χάριν σύγκρισης, τον Νοέμβριο του 2023 οι εθελοντές αποτελούσαν το 14% των συνολικών απωλειών.

Οι κρατούμενοι φυλακών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο αποτελούν το 17% των απωλειών ενώ το 12% είναι επίστρατοι.

Η μέση ηλικία των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν το 2024, σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία ήταν τα 36 έτη, ηλικία μεγαλύτερη σε σχέση με τα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου.

Το 17% των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν και τα ονόματα των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί είναι μόνιμοι στρατιωτικοί. Στον κατάλογο των πεσόντων περιλαμβάνονται εννέα στρατηγοί και 500 στρατιωτικοί με βαθμό από συνταγματάρχη και πάνω.

Οι περισσότερες απώλειες που έχουν καταγραφεί ανά περιοχή έως τον Ιανουάριο, είναι οι απώλειες στην περιοχή του Μπασκορτοστάν. Οι αρχές και τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής αυτής έχουν ανακοινώσει συνολικά τον θάνατο 3.932 ανθρώπων.

Ο κατάλογος των Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο καταρτίζεται από ανοιχτές πηγές: μέσα ενημέρωσης, ανακοινώσεις των αρχών κατά τόπους, αναρτήσεις συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στοιχεία από νεκροταφεία.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC επισημαίνει ότι οι πραγματικές απώλειες ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερες καθώς η έρευνα των δημοσιογράφων ενδέχεται να αφορά από το 45% έως το 65% των πραγματικού αριθμού των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Με βάση την παραπάνω εκτίμηση, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πλευρά θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 138.500 και 200.000.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

