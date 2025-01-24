Ουκρανία: Αντίθετη στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Πούτιν - Τραμπ χωρίς τη συμμετοχή της

Η Ουκρανία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ εάν το Κίεβο και η Ευρώπη δεν συμμετάσχουν σε αυτές, προειδοποίησε σήμερα η ουκρανική προεδρία.
Ο Πούτιν θέλει να "διαπραγματευτεί την τύχη της Ευρώπης χωρίς την Ευρώπη. Θέλει να μιλήσει για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Αυτό δεν θα συμβεί. Ο Πούτιν πρέπει ο ίδιος να επανέλθει στην πραγματικότητα, ή θα τον επαναφέρουν στην πραγματικότητα", δήλωσε ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γερμάκ σε ανάρτησή του στο Telegram.
