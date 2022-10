Μόσχα: 3 νεκροί από την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας – Βίντεο δείχνει τους Ρώσους να ελέγχουν το φορτηγό - βόμβα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας στο Στενό του Κερτς, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η ταυτότητα του οδηγού του φορτηγού που εξερράγη στη γέφυρα της Κριμαίας έχει ταυτοποιηθεί, ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, και δύο επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου.

Βίντεο που φέρεται να δείχνει το φορτηγό - βόμβα που εξερράγη στη γέφυρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο μέλη των ρωσικών αρχών εξετάζουν την καρότσα του φορτηγού, ενώ στο σημείο υπάρχουν ένστολοι. Λίγο αργότερα, το φορτηγό φεύγει.

Τι είναι γνωστό για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας σύμφωνα με τους Ρώσους

Περίπου στις 6 το πρωί ένα φορτηγό ανατινάχθηκε, με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά οι δεξαμενές καυσίμων ενός τρένου. Η φωτιά στη γέφυρα έχει ήδη σβήσει. Μέρος του οδοστρώματος της γέφυρας κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία συρμών και οχημάτων. Η διέλευση των σκαφών συνεχίζεται. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί πορθμείο που θα διασχίζει το Στενό του Κερτς. Έχει ήδη ξεκινήσει η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής.

Η Πανρωσική Ένωση Ασφαλιστών αποτιμά τη ζημιά από την έκρηξη και τη φωτιά στη γέφυρα σε 200 έως 500 εκατομμύρια ρούβλια (3,3 με 8,2 εκατ. ευρώ).

Πλάνα που δείχνουν μια πύρινη κόλαση τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς που ενώνει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσία δόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πυρκαγιά στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφείλεται στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας

Σύμφωνα με φωτογραφία από ουκρανικά ΜΜΕ τμήμα του οδοστρώματος της γέφυρας έχει πέσει στη θάλασσα:

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ το Σάββατο έδειξε να παραδέχεται ότι πίσω από την έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρας στο Στενό του Κερτς βρίσκεται το Κίεβο.

"Κριμαία, η γέφυρα, η αρχή. Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, ό,τι κλαπεί πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, ό,τι κατεχόμενο από τη Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί" αναφέρει χαρακτηριστικά στο Twitter ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP