Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Τιμούρ Ιβανόφ κρίθηκε σήμερα ένοχος για διαφθορά και καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ιβανόφ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024 ως ύποπτος για δωροδοκία και οι ανακριτικές αρχές πρόσθεσαν νέες κατηγορίες για υπεξαίρεση τον Οκτώβριο.

Η υπόθεσή του αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης σειράς σκανδάλων διαφθοράς που πλήττουν το ρωσικό αμυντικό κατεστημένο εδώ και χρόνια. Περισσότερα από δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο άλλοι πρώην αναπληρωτές υπουργοί, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο σειράς ερευνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

