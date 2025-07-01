Υπό το βάρος των εσωκομματικών αντιδράσεων στη Γερουσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταθέσει την προθεσμία της 4ης Ιουλίου για την έγκριση του φορολογικού και δημοσιονομικού νομοσχεδίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να μεταφέρει την προθεσμία της Παρασκευής, σημειώνοντας ωστόσο πως θα ήταν «σοφό» εκ μέρους των Ρεπουμπλικάνων να στηρίξουν το νομοσχέδιο. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νομοσχέδιο τελικά θα περάσει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.