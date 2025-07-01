Σχεδόν 170 μη κυβερνητικές οργανώσεις ζήτησαν σήμερα τον τερματισμό λειτουργίας του νεοσύστατου και διεθνώς αμφιλεγόμενου μη κερδοσκοπικού Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από τα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ΜΚΟ αναφέρονται στον μηχανισμό βοήθειας που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, με αδιαφανή χρηματοδότηση, που λειτουργεί από τα τέλη Μαΐου στη Γάζα.

Από τις 19 Μαΐου, όταν άρχισε να λειτουργεί το GHF, περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας ή σε οδούς μεταφοράς που φυλάσσονται από ισραηλινές δυνάμεις, στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ΟΗΕ, μαζί με τις περισσότερες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αρνούνται να συνεργαστούν με το GHF, αμφισβητώντας τις πρακτικές και την ουδετερότητά του.

Μέχρι νωρίς σήμερα το μεσημέρι στη Γενεύη, 171 φιλανθρωπικές οργανώσεις είχαν υπογράψει την κοινή δήλωση - έκκληση προς χώρες να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει το πρόγραμμα GHF και να επαναφέρει το σύστημα παροχής βοήθειας που συντονίζεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών.

«Οι ΜΚΟ ζητούν άμεση δράση για τον τερματισμό του ισραηλινού προγράμματος διανομής βοήθειας στη Γάζα, που έχει οδηγήσει σε πολυάριθμους θανάτους», υπογραμμίζει η δήλωση.

Μεταξύ των υπογραφόντων της δήλωσης είναι ΜΚΟ από την Ευρώπη, ΗΠΑ και το Ισραήλ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ιατρικής και επισιτιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ των οργανώσεων που υπογράφουν την ανακοίνωση ήταν η Oxfam, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Save the Children, το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων και η Διεθνής Αμνηστία.

Οι οργανώσεις ζήτησαν την «άρση του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η ισραηλινή κυβέρνηση στην παροχή βοήθειας και σε εμπορικά αγαθά».

«Σύμφωνα με το νέο σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης, οι λιμοκτονούντες και εξασθενημένοι άμαχοι αναγκάζονται να περπατούν για ώρες σε επικίνδυνα εδάφη και σε εμπόλεμες ζώνες. Τελικά βρίσκονται σε έναν βίαιο και χαοτικό αγώνα δρόμου πριν φτάσουν σε περιφραγμένους και στρατιωτικοποιημένους χώρους διανομής», δήλωσαν οι ΜΚΟ.

«Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα αντιμετωπίζουν μια αδύνατη επιλογή: να λιμοκτονήσουν ή να κινδυνεύσουν να πυροβοληθούν προσπαθώντας απεγνωσμένα να φτάσουν σε τρόφιμα για να θρέψουν τις οικογένειές τους», σημειώνει η δήλωση.

Η απάντηση του GHF

Σε απάντηση στο Reuters, το GHF δήλωσε ότι έχει παραδώσει περισσότερα από 52 εκατομμύρια γεύματα σε πέντε εβδομάδες και επεσήμανες ότι η βοήθεια άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων λεηλατήθηκε σχεδόν στο σύνολό της.

«Αντί να καβγαδίζουμε και να πετάμε προσβολές από το περιθώριο, θα καλωσορίζαμε άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις να μας ακολουθήσουν και να ταΐσουν τους ανθρώπους στη Γάζα», δήλωσε το GHF στο Reuters.

Οι ΜΚΟ κατηγόρησαν το GHF ότι αναγκάζει πεινασμένους και αδύναμους ανθρώπους να περπατούν για ώρες, ορισμένες φορές μέσα από ενεργές ζώνες συγκρούσεων, για να λάβουν επισιτιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν κοντά στα κέντρα διανομής βοήθειας προκειμένου να αποτρέψουν η βοήθεια να βρεθεί στα χέρια μαχητών της Χαμάς.

