Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στη διαμάχη με τον Ίλον Μασκ, κατηγορώντας τον για ιδιοτελή κίνητρα και υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις του δισεκατομμυριούχου ξεκίνησαν μετά την απώλεια της κρατικής στήριξης στα ηλεκτρικά οχήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τον πρώην σύμμαχό του με περαιτέρω συνέπειες, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι επίκειται επανεξέταση των κρατικών επιδοτήσεων που έχουν λάβει οι εταιρείες του.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ είναι δυσαρεστημένος επειδή έχασε τη στήριξη για τα ηλεκτρικά οχήματα στο πρόσφατο νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις δαπάνες, και προειδοποίησε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla (TSLA.O) «θα μπορούσε να χάσει πολύ περισσότερα από αυτό».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ πρότεινε η υπηρεσία κυβερνητικής αποδοτικότητας της κυβέρνησης να επανεξετάσει τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει οι εταιρείες του Μασκ, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα, αναζωπυρώνοντας έτσι έναν πόλεμο λέξεων ανάμεσα στον ισχυρότερο άνθρωπο του κόσμου και τον πλουσιότερο.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο. Ο Μασκ ουσιαστικά ανακοίνωσε τρίτο κόμμα, καθώς το Κογκρέσο συζητά το «Μεγάλο Όμορφο [φορολογικό] νομοσχέδιο» του προέδρου Τραμπ. Με μπαράζ αναρτήσεων ο Μασκ αντιδρά εντονότατα στο νομοσχέδιο, δηλώνοντας ότι θα αυξήσει το αμερικανικό δημόσιο χρέος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε απειλώντας να κόψει τις επιδοτήσεις στις εταιρείες του Μασκ, ο οποίος σήκωσε το γάντι για άλλη μια φορά.

«VOX POPULI VOX DEI»

«VOX POPULI VOX DEI» [Φωνή λαού, Φωνή Θεού] ανέφερε στα λατινικά ο μεγιστάνας, καρφιτσώνοντας το μήνυμά του στο X, και παραθέτοντας τη δημοσκόπηση που είχε κάνει στις αρχές Ιουνίου με την οποία το 80% όσων ψήφισαν θέλουν νέο κόμμα στις ΗΠΑ που θα αντιπροσωπεύει το κέντρο.

VOX POPULI

VOX DEI



80% voted for a new party https://t.co/JkeOlG7Kl4 — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

Το αμφιλεγόμενο φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, ξεπέρασε ένα βασικό διαδικαστικό εμπόδιο στη Γερουσία των ΗΠΑ αργά το βράδυ του Σαββάτου, ωθώντας το τεράστιο πακέτο δαπανών, ένα βήμα πιο κοντά στην επικύρωσή του.

«Το μόνο που ζητώ είναι να μην χρεοκοπήσουμε την Αμερική» τονίζει μεταξύ άλλων ο Μασκ.

All I’m asking is that we don’t bankrupt America ?￢ﾀﾍ♂️ https://t.co/lt22t3EBpp — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

Hitting the debt ceiling is the only thing that will actually force the government to cut waste and fraud.



That’s why the debt ceiling legislation exists! — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

Απειλή για περικοπές επιδοτήσεων - «Να γυρίσει στην πατρίδα του»

Αντιδρώντας άμεσα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί τον Νοτιοαφρικανό κροίσο ότι θα κόψει την «κάνουλα» των επιδοτήσεων και θα τον κάνει να επιστρέψει στην πατρίδα του, δηλώνοντας ότι τo DOGE (Τμήμα Μείωσης Δαπανών που ίδρυσε ο Μασκ) θα πρέπει να εξετάσει το θέμα. «Τέλος στις εκτοξεύσεις πυραύλων, οι δορυφόροι ή η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και η χώρα μας θα έσωζε μια ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε από το DOGE να το εξετάσει καλά, σοβαρά αυτό; ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ!!!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του πρόεδρου των ΗΠΑ

«Ο Ίλον Μασκ γνώριζε, πολύ πριν με Yποστηρίξει τόσο σθεναρά για την προεδρία, ότι ήμουν σθεναρά αντίθετος στην εντολή για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι γελοίο και ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της προεκλογικής μου εκστρατείας. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μια χαρά, αλλά δεν πρέπει όλοι να αναγκάζονται να έχουν ένα. Ο Ίλον μπορεί να λάβει περισσότερες επιδοτήσεις από οποιονδήποτε άνθρωπο στην ιστορία, με διαφορά, και χωρίς επιδοτήσεις, ο Ίλον πιθανότατα θα έπρεπε να κλείσει το μαγαζί του και να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Νότια Αφρική. Τέλος στις εκτοξεύσεις πυραύλων, οι δορυφόροι ή η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και η χώρα μας θα έσωζε μια ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε από το DOGE να το εξετάσει καλά, σοβαρά αυτό; ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ!!!»

«Κόψε τα όλα. Τώρα» ήταν η απάντηση του Ίλον Μασκ στις απειλές.

«Ζούμε σε μια χώρα με ένα μόνο κόμμα, το κόμμα του γουρουνιού»

Νωρίτερα, ο δισεκατομμυριούχος επανέλαβε την κριτική του για το νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά, την ανάγκη για ένα νέο πολιτικό κόμμα στη χώρα.

Ο επικεφαλής της Tesla επέκρινε τις «παράλογες δαπάνες» του νομοσχεδίου, ιδίως το μέτρο που αυξάνει το ανώτατο όριο του χρέους κατά 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι προφανές... ότι ζούμε σε μια χώρα με ένα μόνο κόμμα – το ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ!! Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που πραγματικά νοιάζεται για τον λαό», έγραψε ο Μασκ στο X.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!



Time for a new political party that actually cares about the people. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή του για αυτό που θεωρεί ως διακομματική αδιαφορία απέναντι στην αυξανόμενη κρατική οφειλή. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συγκρούστηκε δημόσια με τον Τραμπ για το νομοσχέδιο, πριν αργότερα κάνει πίσω.

Μετά από εβδομάδες σχετικής σιωπής μετά από μια διαμάχη με τον Τραμπ για τη νομοθεσία, ο Μασκ επανήλθε στη συζήτηση το Σάββατο, καθώς η Γερουσία εξέταζε το πακέτο, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς παράλογο και καταστροφικό» σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Τη Δευτέρα, ενέτεινε την κριτική του, λέγοντας ότι οι νομοθέτες που είχαν κάνει εκστρατεία υπέρ της μείωσης των δαπανών αλλά υποστήριξαν το νομοσχέδιο «θα πρέπει να σκύψουν το κεφάλι τους από ντροπή!»

«Και θα τους κάνω να χάσουν τις προκριματικές τους εκλογές τον επόμενο χρόνο, ακόμη και αν αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω σε αυτή τη Γη», είπε ο Μασκ.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει υποστηρίξει ότι η νομοθεσία θα αυξήσει σημαντικά το εθνικό χρέος και θα εξαλείψει τις αποταμιεύσεις που, όπως λέει, έχει επιτύχει μέσω του DOGE.

Παραμένει ασαφές πόση επιρροή έχει ο Μασκ στο Κογκρέσο ή ποια επίδραση μπορεί να έχουν οι απόψεις του στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκφράσει ανησυχία ότι η διαμάχη του με τον Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να βλάψει τις πιθανότητές τους να προστατεύσουν την πλειοψηφία τους στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 για το Κογκρέσο.

Η έντονη δημόσια διαμάχη έχει οδηγήσει επίσης σε αστάθεια την Tesla, με τις μετοχές της εταιρείας να βλέπουν άγριες διακυμάνσεις τιμών που έσβησαν περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία της, αν και έκτοτε έχει ανακάμψει.

Η διαμάχη υπογραμμίζει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και εξέχοντων επιχειρηματικών ηγετών σχετικά με τις προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.