Ροντρίγκεζ: «Αρκετά πια με τις εντολές της Ουάσινγκτον»

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι έχει «βαρεθεί» τις εντολές της Ουάσινγκτον, καθώς προσπαθεί να ενώσει τη χώρα μετά τη σύλληψη του πρώην ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ.

Η Ροντρίγκεζ βρίσκεται σε δύσκολη θέση από τότε που έλαβε την υποστήριξη των ΗΠΑ για να ηγηθεί προσωρινά της χώρας, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ των υποστηρικτών του Μαδούρο και της ικανοποίησης του Λευκού Οίκου, σημειώνει το CNN.

Τώρα, σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η Ροντρίγκεζ αντιδρά, εν μέσω της συνεχιζόμενης πίεσης από τον Λευκό Οίκο.

«Αρκετά πια με τις εντολές της Ουάσινγκτον προς τους πολιτικούς της Βενεζουέλας», δήλωσε σε μια ομάδα εργαζομένων στον τομέα του πετρελαίου στην πόλη Puerto La Cruz, σε μια εκδήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό κανάλι Venezolana de Televisión.

«Αφήστε τους πολιτικούς της Βενεζουέλας να επιλύσουν τις διαφορές και τις εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτή η Δημοκρατία έχει πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του φασισμού και του εξτρεμισμού στη χώρα μας», τόνισε.

Ο Λευκός Οίκος ασκεί σταθερή πίεση στη Βενεζουέλα από τότε που ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

