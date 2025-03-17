Την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν και τη δημιουργία συνθηκών ώστε αυτός να εργάζεται ελεύθερα ζητά το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), προκειμένου να συγκληθεί το συνέδριο που θα αποφασίσει τον αφοπλισμό και την αυτοδιάλυσή του, σύμφωνα με την έκκληση του ίδιου του Οτσαλάν.

Κανείς εκτός από τον Οτσαλάν δεν μπορεί να συγκαλέσει το συνέδριο και κανείς δεν μπορεί να λάβει αυτές τις αποφάσεις, φέρεται να δήλωσε ο εκ των ηγετών του ΡΚΚ, Τζεμίλ Μπαγίκ, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Κανείς από εμάς, η διοίκηση του ΡΚΚ ή τα στελέχη του ΡΚΚ δεν μπορούν να το εξασφαλίσουν αυτό» τόνισε και ζήτησε να διασφαλιστεί η «φυσική ελευθερία» και οι «ελεύθερες συνθήκες εργασίας» για τον ηγέτη της οργάνωσης. Ζήτησε παράλληλα να συστήσει η τουρκική Εθνοσυνέλευση μια επιτροπή για να αλλάξει ορισμένα άρθρα στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Τις προηγούμενες ημέρες το ίδιο ηγετικό στέλεχος του ΡΚΚ είχε δηλώσει ότι η οργάνωση αδυνατεί να συγκαλέσει συνέδριο, καθώς δεν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του τουρκικού στρατού.

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν δήλωσε χθες ότι δεν μπορεί να αναβληθεί η σύγκληση του συνεδρίου του ΡΚΚ «για να αποφασίσει τη διάλυσή του και να παραδώσει τα αιματηρά όπλα του το συντομότερο δυνατό».

Στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε καταθέσει πρόταση για αποφυλάκιση του Οτσαλάν, υπό αυστηρά περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση. Ο Οτσαλάν απηύθυνε την έκκληση για αφοπλισμό και αυτοδιάλυση του ΡΚΚ στις 27 Φεβρουαρίου, και το ΡΚΚ κήρυξε κατάπαυση του πυρός από την 1η Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

