Η Ρωσία σχεδιάζει να παράγει τουλάχιστον 60.000 μετρικούς τόνους ανθρακικού λιθίου το 2030, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο φυσικών πόρων, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές και να ενισχύσει την παραγωγή ηλεκτρικών μπαταριών υψηλής χωρητικότητας.

Το λίθιο και άλλα κρίσιμα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων σπάνιων γαιών, έχουν κερδίσει την παγκόσμια προσοχή τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα προσφέροντας συμφωνίες παραγωγής στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Το λίθιο ένα μέταλλο σημαντικό για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 50 ορυκτών που ορίζονται ως κρίσιμης σημασίας από την Γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Η Ρωσία έχει αναφέρει ότι διαθέτει αποθέματα 3,5 εκατομμυρίων τόνων οξειδίου του λιθίου

Η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία εκτίμησε ότι τα αποθέματα λιθίου της Ρωσίας θα ανέλθουν σε περίπου 1 εκατομμύριο τόνους το 2024, τα 14α μεγαλύτερα στον κόσμο. Το οξείδιο του λιθίου περιέχει περίπου το ένα τρίτο του καθαρού λιθίου και το ανθρακικό λίθιο περιέχει περίπου 20% του καθαρού λιθίου.

«Η βιομηχανική παραγωγή λιθίου στη χώρα θα αρχίσει το 20230» αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση του.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα πρέπει επισπεύσει τα σχέδια της για την εξόρυξη των κοιτασμάτων λιθίου.

Η ζήτηση σε λίθιο είχε αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καθώς οι ρωσικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην μαζική παραγωγή μπαταριών λιθίου και ηλεκτρικών οχημάτων.

« Η χώρα εισήγαγε παραδοσιακά λίθιο και τώρα είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθούν σε σύντομο διάστημα οι εγκαταστάσεις και να αυξηθεί η εξόρυξη και η επεξεργασία αυτού του στρατηγικής σημασίας σημαντικού πόρου για την οικονομία» προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έχει εκδώσει άδειες εκμετάλλευσης για τρία μεγάλα κοιτάσματα: τα κοιτάσματα Κολμοζέρσκογιε και Πολμποστουντρόφσκογιε στην περιοχή του Μούρμανσκ στην νοτιοδυτική Ρωσία και το κοίτασμα Τακστίτσγκογιε στην περιοχή Τουβά που συνορεύει με την Μογγολία.

Και τα τρία κοιτάσματα και τα παρακείμενα εργοστάσια παραγωγής τους αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030, δήλωσε το υπουργείο. Το 2023, η Ρωσία εξόρυξε μόνο 27 τόνους λιθίου ως υποπροϊόν σε ένα κοίτασμα σμαραγδιών στα Ουράλια Όρη.

Το κοίτασμα Κολμοζέρσκογιε, το οποίο περιέχει το ένα τέταρτο των γνωστών αποθεμάτων λιθίου της Ρωσίας, διαχειρίζεται η Polar Lithium, μια κοινοπραξία μεταξύ του ρωσικού γίγαντα μετάλλων Nornickel και της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Η ιδιωτική εταιρεία Arctic Lithium κατέχει άδεια για το κοίτασμα Πολμοστουντρόφσκογιε, ενώ η Elbrusmetall-Lithium, θυγατρική του κρατικού αμυντικού και βιομηχανικού ομίλου Rostech, κατέχει άδεια για το Ταστίγκσκογιε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

