Επεισόδια σημειώθηκαν στη συγκέντρωση χιλιάδων νέων στα Σκόπια, το μεσημέρι στην πλατεία του κρατικού πανεπιστημίου της πόλης «Κύριλλος και Μεθόδιος» για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 59 νεκρούς της τραγωδίας τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κότσανι.

Οι συγκεντρωμένοι έσπασαν καφέ του συνιδιοκτήτη του κλαμπ στο Κότσανι, στο οποίο συνέβη η πολύνεκρη φωτιά.

Πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, οι συγκεντρωμένοι υπέγραψαν στο βιβλίο συλλυπητηρίων και άναψαν κεριά στη μνήμη των θυμάτων, ενώ ανήγγειλαν ότι παρόμοιες συγκεντρώσεις θα γίνονται καθημερινά μέχρι τις 21 Μαρτίου.

Photo AP

Fire at packed #NorthMacedonia #nightclub in Kocani, kills 59 and 15 people detained pic.twitter.com/JGKTxwnatf — Hans Solo (@thandojo) March 17, 2025

Στη συγκέντρωση στα Σκόπια παρέστη και η υπουργός Παιδείας της Βόρειας Μακεδονίας, Βέσνα Γιάνεφσκα. Η Γιάνεφσκα ανέφερε ότι η ομιλία της θα ήταν σύντομη, διεκόπη όμως απότομα καθώς χρειάστηκε να δοθούν οι πρώτες βοήθειες σε μαθητή που ήταν στη συγκέντρωση.

Το πλήθος έσπασε επίσης το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του κλαμπ

Στην πόλη Κότσανι χιλιάδες κάτοικοι, σε κλίμα βαθιάς λύπης και οδύνης και υπό βροχερό καιρό συρρέουν από το πρωί στο πάρκο της πόλης όπου επίσης υπογράφουν στο βιβλίο συλλυπητηρίων και ανάβουν κεριά στη μνήμη των νεκρών, ενώ ζητούν την απόδοση ευθυνών και την απονομή δικαιοσύνης για το τραγικό συμβάν. Το απόγευμα οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους του Κότσανι. H πορεία κατέληξε μπροστά από το δημαρχείο της πόλης.

Σήμερα εξάλλου ο δήμαρχος του Κότσανι, Λιούπτσο Παπάζοφ υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας, όπως ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, από τις τάξεις του κόμματός του οποίου προέρχεται ο παραιτηθείς δήμαρχος του Κότσανι εκθείασε την ενέργεια του τελευταίου να παραιτηθεί, αν και δεν είχε, όπως είπε, καμία ευθύνη για το τραγικό συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.