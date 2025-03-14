Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), που κλήθηκε από τον ιστορικό ηγέτη του να καταθέσει τα όπλα, εκτιμά πως είναι προς το παρόν «αδύνατο» να διεξαγάγει συνέδριο για να αποφασίσει τη διάλυσή του, δήλωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος αυτής της ένοπλης κουρδικής οργάνωσης.

«Κάθε μέρα (τουρκικά) αναγνωριστικά αεροπλάνα πετούν, κάθε μέρα βομβαρδίζουν, κάθε μέρα επιτίθενται», δήλωσε στον κουρδικό τηλεοπτικό σταθμό Sterk TV ο Τζεμίλ Μπαγίκ, ένας από τους ηγέτες του PKK, προσθέτοντας ότι «το να διεξαχθεί ένα συνέδριο σ' αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο και επικίνδυνο».

Όμως το συνέδριο αυτό θα πραγματοποιηθεί, «εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις», υπογράμμισε, σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων ANF, που πρόσκειται στο κουρδικό κίνημα.

Το PKK, η διοίκηση του οποίου έχει αναδιπλωθεί στα βουνά του βόρειου Ιράκ, απάντησε ευνοϊκά την 1η Μαρτίου στην έκκληση του ιστορικού ηγέτη του, του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται εδώ και 26 χρόνια, να διαλυθεί το κίνημα και να μπει τέλος σε τέσσερις δεκαετίες ανταρτοπόλεμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.000 ανθρώπους.

Το PKK, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατικό από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της, ανακοίνωσε μια κατάπαυση του πυρός με άμεση ισχύ, όμως απαιτεί ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι φυλακισμένος στο νησί-φυλακή Ιμραλί στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, «να διευθύνει προσωπικά» το συνέδριο που θα οδηγήσει στη διάλυσή του.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως η έκκληση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, η οποία έγινε στο πλαίσιο ενός διαλόγου που άρχισε το φθινόπωρο η Άγκυρα, είναι μια «ιστορική ευκαιρία» για τους Τούρκους και τους Κούρδους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις το 20% των 85 εκατομμυρίων κατοίκων της Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

