Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννη είχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, προκειμένου να του εκφράσει θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή του.

Εξάλλου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας «απέστειλε Συνοδικό Γράμμα προς τον Ιωάννη, ευχόμενος μακροχρόνια, συνετή, ευαγγελική, εκκλησιαστική εν Πνεύματι Αγίω πρωθιεραρχική ποιμαντορία προς δόξαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πνευματική ωφέλεια του Λαού του Θεού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

