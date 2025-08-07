Σχέδιο που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος του έτους και παράλληλα τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη χώρα και την απόσυρση των στρατευμάτων του από πέντε θέσεις, έστειλαν οι ΗΠΑ στον Λίβανο, σύμφωνα με αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters.

Το σχέδιο, που υποβλήθηκε από τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, Τομ Μπάρακ, προς συζήτηση στη συνεδρίαση του λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, καθορίζει με τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια μέχρι σήμερα τα βήματα για τον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, η οποία όμως έχει απορρίψει τις αυξανόμενες εκκλήσεις για αφοπλισμό μετά τον καταστροφικό πόλεμο του προηγούμενου έτους με το Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το σχέδιο. Επίσης, το ειδησεογραφικό πρακτορείο σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με υπουργούς της λιβανέζικης κυβέρνησης προκειμένου να σχολιάσουν το θέμα.

Η Χεζμπολάχ δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Ωστόσο, όπως δήλωσαν στο Reuters τρεις πολιτικές πηγές, οι υπουργοί της Χεζμπολάχ και οι μουσουλμάνοι σιίτες σύμμαχοί τους στο λιβανέζικο υπουργικό συμβούλιο αποσύρθηκαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συζήτηση επί της πρότασης αφοπλισμού της οργάνωσης.

Η κίνηση από την πλευρά των ΗΠΑ έρχεται σε συνέχεια της εντολής που έδωσε το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου στον στρατό την Τρίτη να καταρτίσει σχέδιο για την καθιέρωση κρατικού μονοπωλίου στα όπλα, κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό.

Η πρόταση των ΗΠΑ στοχεύει «στη διεύρυνση και τη σταθεροποίηση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο.

«Ο επείγων χαρακτήρας αυτής της πρότασης υπογραμμίζεται από τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών σχετικά με ισραηλινές παραβιάσεις της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών και των διασυνοριακών επιχειρήσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να προκαλέσουν κατάρρευση του εύθραυστου status quo», αναφέρει το σχέδιο.

Σχέδιο σε τέσσερις φάσεις

Η Φάση 1 του σχεδίου καλεί την κυβέρνηση της Βηρυτού να εκδώσει διάταγμα εντός 15 ημερών με το οποίο θα δεσμεύεται για τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε αυτήν τη φάση, το Ισραήλ θα σταματήσει επίσης τις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στη Φάση 2 προβλέπεται να ξεκινήσει ο Λίβανος την εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού εντός 60 ημερών, με την κυβέρνηση να εγκρίνει «ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης (του λιβανέζικου στρατού) για την υποστήριξη του σχεδίου να τεθούν όλα τα όπλα υπό την εξουσία του κράτους». Αυτό το σχέδιο θα καθορίσει τους στόχους αφοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2, το Ισραήλ θα αρχίσει να αποσύρεται από τις θέσεις που κατέχει στο νότιο Λίβανο και οι Λιβανέζοι κρατούμενοι από το Ισραήλ θα απελευθερωθούν σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 3, διάρκειας 90 ημερών, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τα δύο τελευταία από τα συνολικά πέντε σημεία που ελέγχει σήμερα και θα διασφαλιστεί χρηματοδότηση για την έναρξη της επιχείρησης απομάκρυνσης των ερειπίων στον Λίβανο και αποκατάστασης των υποδομών με στόχο να προετοιμαστεί το έδαφος για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Στη Φάση 4, διάρκειας 120 ημερών, τα εναπομείναντα βαρέα όπλα της Χεζμπολάχ πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο της Φάσης 4, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία, η Γαλλία, το Κατάρ και άλλα φιλικά κράτη θα διοργανώσουν μια οικονομική διάσκεψη για την υποστήριξη της λιβανικής οικονομίας και την ανοικοδόμηση της χώρας και για την «εφαρμογή του οράματος του Προέδρου Τραμπ για την επιστροφή του Λιβάνου ως μιας ευημερούσας και βιώσιμης χώρας».

Πηγή: skai.gr

