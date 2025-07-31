Ο πρόεδρος του Λιβάνου καλεί τη Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα στο στρατό

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε σήμερα τη Χεζμπολάχ και άλλα πολιτικά κόμματα να παραδώσουν τα όπλα τους στον στρατό, κίνηση στην οποία αντιστέκεται η ισχυρή οργάνωση μαχητών, ενώ που η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση να εγκαταλείψει το οπλοστάσιό της.

«Είναι καθήκον όλων των πολιτικών κομμάτων... να αδράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία χωρίς δισταγμό και να ωθήσουν για αποκλειστικότητα των όπλων στα χέρια του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας και κανενός άλλου», δήλωσε ο Αούν σε ομιλία στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Άμυνας που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, που εξήλθε με μεγάλες απώλειες από τον πόλεμο με το Ισραήλ πέρυσι, λέει πως οι εκκλήσεις για αφοπλισμό της εξυπηρετούν μόνο το Ισραήλ.

«Οποιοσδήποτε καλεί να γίνει παράδοση των όπλων απαιτεί πρακτικά παράδοσή τους στο Ισραήλ... Δεν θα υποταχθούμε στο Ισραήλ», δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο επικεφαλής της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ.

Οι ΗΠΑ ωθούν τον Λίβανο να εκδώσει επίσημη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ πριν από ενδεχόμενη επανάληψη των συνομιλιών για διακοπή των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα, δήλωσαν στο Reuters πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Αούν είπε πως μία πρόταση προς την Ουάσινγκτον, η οποία θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα, αναφέρει πως το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο και να αποσυρθεί από θέσεις που κατέχει στο νότιο τμήμα της χώρας, μαζί με την παράδοση των όπλων της Χεζμπολάχ στον στρατό του Λιβάνου.

Η πρόταση αποσκοπεί να εξασφαλίσει βοήθεια 1 δισ. δολαρίων ετησίως για 10 χρόνια για υποστήριξη του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας και περιλαμβάνει σχέδια για διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης αργότερα φέτος για υποστήριξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

