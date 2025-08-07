Ο Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα που θα υποχρεώνει τα πανεπιστήμια να παραδίδουν τα στοιχεία εισαγωγής φοιτητών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει την Πέμπτη διάταγμα που θα υποχρεώνει τα πανεπιστήμια να παραδίδουν τα στοιχεία εισαγωγής φοιτητών, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα θετικής δράσης (affirmative action), σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου σε ανάρτηση στο X.
Πηγή: skai.gr
- ΠΟΥ: Τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας
- Βρετανοί και Ιρλανδοί συγγραφείς ζητούν μποϊκοτάζ του Ισραήλ μέχρι να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας επαρκής βοήθεια
- Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.