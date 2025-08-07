Ο Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα που θα υποχρεώνει τα πανεπιστήμια να παραδίδουν τα στοιχεία εισαγωγής φοιτητών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει την Πέμπτη διάταγμα που θα υποχρεώνει τα πανεπιστήμια να παραδίδουν τα στοιχεία εισαγωγής φοιτητών, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα θετικής δράσης (affirmative action), σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου σε ανάρτηση στο X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.