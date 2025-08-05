Η κυβέρνηση του Λιβάνου άρχισε σήμερα μια συνεδρίαση για να συζητήσει το μονοπώλιο των όπλων από το κράτος, το οποίο δηλώνει ότι θέλει να επιβάλει, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον που ζητεί ένα χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Το σιιτικό κίνημα βγήκε πολύ αποδυναμωμένο το περασμένο φθινόπωρο έπειτα από δύο μήνες ανοιχτού πολέμου με το Ισραήλ, χάνοντας κατά συνέπεια την επιρροή του στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου, όπου επικρατούσε εδώ και χρόνια.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, στην οποία προεδρεύει ο αρχηγός του κράτους Ζοζέφ Αούν, στο προεδρικό μέγαρο, περιλαμβάνει συγκεκριμένα "την επιβεβαίωση της κυριαρχίας του κράτους στο σύνολο της επικράτειάς του με δικά του μέσα αποκλειστικά" και "την εξέταση των σχετικών διατάξεων με την εκεχειρία" που έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 27 του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ --μόνη οργάνωση που διατήρησε το οπλοστάσιό της μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990) -- αποτελεί ένα ακανθώδες θέμα στον Λίβανο.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα του δεν θα δεχτεί ένα επιβεβλημένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των όπλων του, όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, καθώς η κυβέρνηση πραγματοποιεί συνεδρίαση για το θέμα του μονοπωλίου όπλων από το κράτος.

"Κανένα χρονοδιάγραμμα που υποτίθεται ότι θα εφαρμοστεί υπό το πύρ της ισραηλινής επιθετικότητας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό", δήλωσε ο Ναΐμ Κασέμ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Κάλεσε το κράτος να "επεξεργαστεί σχέδια για να αντιμετωπίσει την πίεση" και να μην "στερήσει την αντίσταση (Χεζμπολάχ) από τις ικανότητές της και τη δύναμή της".

Λιβανέζος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι η "Ουάσινγκτον ασκεί πίεση προκειμένου η Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της, βάσει ακριβούς χρονοδιαγράμματος".

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, "η Χεζμπολάχ δεν θα παραδώσει τα όπλα της χωρίς αντάλλαγμα, κάτι που οι Αμερικανοί ξέρουν πολύ καλά".

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ είχε καλέσει την κυβέρνηση του Λιβάνου στα τέλη Ιουλίου να υλοποιήσει "αμέσως" τις δεσμεύσεις της να διασφαλίσει στο κράτος "το μονοπώλιο των όπλων".

Ο Αούν επανέλαβε πριν από λίγες ημέρες την αποφασιστικότητα της χώρας να αφοπλίσει όλες τις ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ θέτει αρκετούς όρους πριν εξετάσει οποιαδήποτε συζήτηση γι αυτό που θεωρεί "εσωτερική υπόθεση", ο χειρισμός της οποίας θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής άμυνας.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο al-Manar της Χεζμπολάχ, η αμερικανική αξίωση ισοδυναμεί με "πλήρη παράδοση του Λιβάνου στον ισραηλινό εχθρό". Το κόμμα ζητεί κυρίως την αποχώρηση του Ισραήλ από πέντε θέσεις που διατηρεί στον νότιο Λίβανο μετά τον τελευταίο πόλεμο, την παύση των ισραηλινών πληγμάτων που παρουσιάζει ότι το στοχεύουν, και που συνεχίζονται, την απελευθέρωση Λιβανέζων κρατουμένων και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Πριν από την τελευταία σύγκρουση της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ, που ξέσπασε με την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023, το σιιτικό κίνημα ήταν παντοδύναμο στον Λίβανο.

Η συμφωνία της 27ης Νοεμβρίου προβλέπει την αποχώρηση της Χεζμπολάχ από τη συνοριακή περιοχή με το Ισραήλ, όπου μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ πρέπει να αναπτύσσονται, χωρίς ισραηλινή παρουσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

