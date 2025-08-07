ΗΠΑ: Αντιδρούν στην προσάρτηση της Γάζας από το Ισραήλ

Παρότι σε αρχικό ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12 ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να μην αντιτίθεται στο σχέδιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκινήσει μια γενικευμένη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη όλης της Λωρίδας της Γάζας, το κανάλι ανέφερε αργότερα ότι ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποστηρίζει καμία ισραηλινή προσάρτηση τμημάτων της περιοχής.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Channel 12 ότι η Ουάσινγκτον «εξέφρασε αντίθεση» στην ιδέα της προσάρτησης σε πρόσφατες συνομιλίες με Ισραηλινούς ομολόγους της.

Σημειώνεται ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα την Πέμπτη για να συζητήσει για το εάν τελικά θα προχωρήσει σε μια πλήρη στρατιωτική κατοχή της Γάζας, απόφαση πάντως που δείχνει ειλημμένη σύμφωνα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου σε ειδησεογραφικά δίκτυα.

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε την Πέμπτη μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18,.

Αντιμετωπίζοντας τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό σώμα».

Πηγή: skai.gr

