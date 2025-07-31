Χεζμπολάχ: Ο αφοπλισμός της οργάνωσης ισοδυναμεί με «υποταγή» στο Ισραήλ

Ο ηγέτης του κινήματος Χεζμπολάχ έκρινε χθες Τετάρτη ότι οποιοδήποτε αίτημα να αφοπλιστεί ο στρατιωτικός βραχίονάς του «υπηρετεί το ισραηλινό σχέδιο» και κατηγόρησε τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Τομ Μπαράκ πως χρησιμοποιεί «απειλές κι εκφοβισμούς» με μοναδικό σκοπό «να βοηθήσει το Ισραήλ».

«Οποιοσδήποτε καλεί σήμερα να γίνει παράδοση των όπλων, είτε στον Λίβανο είτε στο εξωτερικό (...) υπηρετεί το ισραηλινό σχέδιο», τόνισε ο Ναΐμ Κάσεμ κατά τη διάρκεια ομιλίας του, που αναμεταδόθηκε απευθείας, σε τελετή για την επέτειο της δολοφονίας του Φουάντ Σουκρ, την 30ή Ιουλίου 2024, σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

«Δεν θα υποταχθούμε στο Ισραήλ», επέμεινε.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου στις οποίες εμπλέκονταν η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός μεταμορφώθηκαν σε ανοικτό πόλεμο για δυο μήνες, κατά τη διάρκεια του οποίου το κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν αποκεφαλίστηκε. Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό την αιγίδα των ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ την 27η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κάσεμ, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αφορά «αποκλειστικά» την περιοχή «νότια του ποταμού Λιτάνι», περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

«Αν κάποιοι θέλουν να συνδέσουν το ζήτημα των όπλων με τη συμφωνία (κατάπαυσης του πυρός), τους λέω: τα όπλα είναι εσωτερική λιβανική υπόθεση, δεν έχει καμιά σχέση (...) με τον ισραηλινό εχθρό», πρόσθεσε.

Η συμφωνία ανακωχής προέβλεπε πως η Χεζμπολάχ θα απέσυρε τις δυνάμεις του από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και θα διέλυε τις στρατιωτικές υποδομές της σε αυτή· και ακόμη, ότι στην περιοχή θα έχουν πλέον δικαίωμα να αναπτύσσονται μόνο κυανόκρανοι του ΟΗΕ και στοιχεία του στρατού του Λιβάνου, ο οποίος δεν ενεπλάκη στον πόλεμο.

Προέβλεπε επίσης την απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο. Μολαταύτα, το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει πέντε θέσεις που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ διαμηνύει συχνά πως δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να ανακτήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της και ότι θα συνεχίσει τα πλήγματα από αέρος όσο δεν την αφοπλίζουν οι λιβανικές αρχές.

«Αυτή η επίθεση πρέπει να τερματιστεί», είπε χθες ο κ. Κάσεμ. «Ο πολιτικός διάλογος στη χώρα θα όφειλε να αφορά τον τερματισμό (των ισραηλινών επιθέσεων), όχι την παράδοση των όπλων στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος του Λιβάνου είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κυβέρνηση βρίσκεται υπό «έντονη διεθνή και περιφερειακή πίεση να δεσμευτεί επίσημα», με ανακοίνωση της κυβέρνησης, ότι «θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ».

Όμως ο όρος που θέτει για αυτό η Βηρυτός –να υπάρξει προηγουμένως απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη λιβανική επικράτεια– δεν γίνεται αποδεκτός από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δεύτερη πηγή του AFP.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έχει συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

