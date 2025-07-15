Πέθανε σε ηλικία 114 ετών ο άντρας που θεωρείται ο γηραιότερος μαραθωνοδρόμος στον κόσμο, όταν ένα διερχόμενο όχημα - το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί - τον παρέσυρε τη Δευτέρα (14/7) ενώ διέσχιζε ένα δρόμο στην περιοχή Παντζάμπ της Ινδίας.

Τον Φαούτζα Σινγκ (Fauja Singh), βρετανο-ινδικής καταγωγής, μετέφεραν συγχωριανοί του στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε, όπως μεταδίδει το BBC.

«Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κατηγορούμενος θα συλληφθεί σύντομα» δήλωσε ο ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας της περιοχής, Harvinder Singh, σύμφωνα με το BBC.

Ο Harmander Singh, προπονητής του Φάουτζα Σινγκ στο σύλλογο «Sikhs In The City» επιβεβαίωσε τον θάνατό του με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον σύλλογο στον οποίο συμμετείχε.

«Με μεγάλη μας θλίψη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το είδωλό της ανθρωπότητας και η δύναμη θετικής ενέργειας, Φαούτζα Σινγκ, απεβίωσε στην Ινδία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η λέσχη τρεξίματος και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Sikhs In The City θα αφιερώσουν όλες τις εκδηλώσεις τους μέχρι την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 για να γιορτάσουν τη ζωή του γεμάτη επιτυχίες και επιτεύγματα», προστίθεται.

Επίσης, έκαναν γνωστό ότι «θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες εξεύρεσης κεφαλαίων για την κατασκευή του Fauja Singh Clubhouse στη διαδρομή στο Ίλφορντ όπου προπονούνταν παλιά».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, αποκαλώντας τον «εξαιρετικό αθλητή με απίστευτη αποφασιστικότητα».

Ποιος ήταν ο Φαούτζα Σινγκ

Ο Σινγκ αποτελεί για τους δρομείς ένα παγκόσμιο είδωλο, σημείωσε ρεκόρ τρέχοντας σε μαραθώνιους σε μία σειρά ηλικιακών κατηγοριών, ακόμη και όταν υπερέβη το κατώφλι των 100 ετών.

Ξεκίνησε να τρέχει στα 89 του και συμμετείχε σε συνολικά εννέα μαραθώνιους μεταξύ του 2000 και του 2013, όταν και τελικά «κρέμασε τα παπούτσια του».

Ήταν λαμπαδηδρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και κατέγραψε σημαντικά ορόσημα κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας, συμπεριλαμβανομένου του ότι φέρεται να έγινε ο πρώτος 100χρονος που ολοκλήρωσε έναν πλήρη μαραθώνιο το 2011 στο Τορόντο.

Το ρεκόρ Γκίνες δεν αναγνώρισε ποτέ την ηλικία του

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο ότι δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από το Ρεκόρ Γκίνες ότι ήταν ο γηραιότερος μαραθωνοδρόμος στον κόσμο, καθώς δεν μπορούσε να επιδείξει πιστοποιητικό γέννησης από το 1911. Σύμφωνα με το BBC το βρετανικό διαβατήριο του Σινγκ έδειχνε ως ημερομηνία γέννησής του την 1η Απριλίου 1911 και είχε μια επιστολή από τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία τον συνέχαιρε για τα 100ά γενέθλιά του.

Ο προπονητής του, Harmander Singh, έχει δηλώσει ότι δεν υπήρχαν πιστοποιητικά γέννησης στην Ινδία την εποχή που γεννήθηκε ο Σινγκ.

Οι επικεφαλείς των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες είχαν δηλώσει ότι θα ήθελαν πολύ «να του δώσουν το ρεκόρ» αλλά μπορούσαν να «δεχτούν μόνο επίσημα έγγραφα γέννησης που δημιουργήθηκαν στο έτος γέννησης».

«Ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει το σώμα του»

Παρά το γεγονός όμως ότι δεν του αναγνωρίστηκε ποτέ ο επίσημος τίτλος του γηραιότερου μαραθωνοδρόμου, ο Σινγκ δεν σταμάτησε ποτέ να βρίσκεται σε κίνηση, ακόμη και μετά την απόσυρσή του. Σε συνέντευξή του στο BBC τον Ιούνιο είχε αποκαλύψει ότι περπατούσε ακόμη αρκετά χιλιόμετρα κάθε μέρα.

«Ακόμα κάνω βόλτες στο χωριό για να διατηρώ τα πόδια μου δυνατά. Ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει το σώμα του» είχε δηλώσει. είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.