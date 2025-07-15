Ο Τόμας, ένας 35χρονος τεχνικός και πατέρας τριών παιδιών από την Ιρλανδία, επισκέφθηκε τη φίλη του στη Δυτική Βιρτζίνια το περασμένο φθινόπωρο. Ήταν ένα από τα πολλά ταξίδια που είχε πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ, και του είχε επιτραπεί να ταξιδέψει στο πλαίσιο ενός προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που επιτρέπει στους τουρίστες να παραμείνουν στη χώρα για 90 ημέρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στην Ιρλανδία τον Δεκέμβριο, αλλά δεν μπόρεσε να πετάξει λόγω ενός προβλήματος υγείας, όπως δείχνουν τα ιατρικά του αρχεία. Είχαν περάσει μόλις τρεις ημέρες από τη λήξη του επιτρεπόμενου διαστήματος διαμονής στις ΗΠ Α, όταν μια τυχαία συνάντηση με την αστυνομία τον έφερε υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Από εκεί και πέρα, αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα μικρό περιστατικό, εξελίχθηκε σε εφιαλτική δοκιμασία: Κρατήθηκε από την ICE σε τρεις διαφορετικές εγκαταστάσεις, περνώντας τελικά περίπου 100 ημέρες πίσω από τα κάγκελα, χωρίς να καταλαβαίνει γιατί κρατείται - ή πότε θα βγει.

«Κανείς δεν είναι ασφαλής από το σύστημα, αν παρασυρθεί σε αυτό», δήλωσε ο Τόμας, σε πρόσφατη συνέντευξή του από το σπίτι του στην Ιρλανδία, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του. Ο Τόμας ζήτησε να κατονομαστεί με ψευδώνυμο από φόβο μήπως αντιμετωπίσει περαιτέρω συνέπειες από τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές.

Παρά το γεγονός ότι συμφώνησε αμέσως να απελαθεί όταν συνελήφθη, ο Τόμας παρέμεινε σε κράτηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ και τη δραματική αύξηση των συλλήψεων μεταναστών. Εν μέσω αυξημένου πληθυσμού στα κρατητήρια, ο Τόμας αναγκάστηκε να περάσει μέρος του χρόνου κράτησής του σε ομοσπονδιακή φυλακή για ποινικούς κατηγορούμενους, παρόλο που κρατείτο για παράβαση του νόμου περί μετανάστευσης.

Ο Τόμας στάλθηκε πίσω στην Ιρλανδία τον Μάρτιο και του ανακοινώθηκε ότι του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ για 10 χρόνια.

Η δοκιμασία του Tόμας, ακολουθεί μια αύξηση των αναφορών για τουρίστες και επισκέπτες με έγκυρη βίζα που κρατούνται από την ICE, μεταξύ άλλων από την Αυστραλία, τη Γερμανία, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.