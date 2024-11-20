Reuters: Ο Πούτιν ανοιχτός σε συζήτηση με τον Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός να συζητήσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αποκλείει να κάνει οποιεσδήποτε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις και επιμένει ότι το Κίεβο πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ανέφεραν στο Reuters πέντε πηγές με γνώση του αντικειμένου.

Σε μια πρώτη λεπτομερή αναφορά για το τι θα δεχόταν ο Πούτιν σε ενδεχόμενη συμφωνία με τη μεσολάβηση του Τραμπ, οι πέντε νυν και πρώην Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε σε γενικές γραμμές να συμφωνήσει να παγώσει η σύγκρουση στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ενδέχεται να υπάρχει χώρος για διαπραγμάτευση σχετικά με τον ακριβή διαχωρισμό των τεσσάρων ανατολικών περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, σύμφωνα με τρία από τα άτομα που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Ενώ η Μόσχα διεκδικεί εξ ολοκλήρου τις τέσσερις αυτές περιοχές, οι οποίες βρίσκονται υπό την πυρηνική ομπρέλα της, οι χερσαίες δυνάμεις της ελέγχουν το 70-80% της επικράτειας. Περίπου 26.000 τ. χλμ εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή ουκρανικών στρατευμάτων.

Η Ρωσία μπορεί επίσης να είναι ανοιχτή στην απόσυρση από τα εδάφη που κατέχει στις περιοχές Χάρκοβο και Μικολάιβ, στη βόρεια και νότια Ουκρανία, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα ο Πούτιν δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να αντανακλά τις «πραγματικότητες» επί του πεδίου, ωστόσο εξέφρασε επιφύλαξη λέγοντας ότι η Δύση θα χρησιμοποιούσε μια βραχύβια εκεχειρία για να επανεξοπλίσει την Ουκρανία.

«Εάν δεν υπάρχει ουδετερότητα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης καλής γειτονίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», είπε ο Πούτιν στις 7 Νοεμβρίου.

«Γιατί; Επειδή αυτό θα σήμαινε ότι η Ουκρανία θα γινόταν ένα εργαλείο σε λάθος χέρια και σε βάρος των συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Δύο από τις πηγές είπαν ότι η απόφαση Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να εκτοξεύσει αμερικανικούς πυραύλους ATACMS βαθιά στη Ρωσία θα μπορούσε να περιπλέξει και να καθυστερήσει οποιαδήποτε διευθέτηση, και να σκληρύνει τις απαιτήσεις της Μόσχας καθώς οι σκληροπυρηνικοί πιέζουν για ένα μεγαλύτερο κομμάτι της Ουκρανίας.

Την Τρίτη, το Κίεβο χτύπησε για πρώτη φορά με τους πυραύλους ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με τη Μόσχα, η οποία αποδοκίμασε την κίνηση ως μεγάλη κλιμάκωση.

Εάν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, ανέφεραν οι δύο πηγές, τότε η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε στο Reuters: «Είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει κοντά τις δύο πλευρές για να διαπραγματευτούν και να εργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Τραμπ έχει πει ότι θα μιλήσει απευθείας στον Πούτιν προκειμένου να χτίσει μια ειρηνευτική συμφωνία, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να συμφιλιώσει τις δύο πλευρές, οι οποίες δείχνουν ελάχιστα σημάδια υποχώρησης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του δεν θα σταματήσει μέχρι να εκδιωχθεί από το έδαφός της και ο τελευταίος Ρώσος στρατιώτης -με βάση τα σύνορα που απέκτησε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991- αν και κορυφαίοι στρατηγοί των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι αυτό είναι πολύ φιλόδοξο σκοπός.

