Δεκαοκτώ στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε 24 ώρες, οι δέκα από αυτούς σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπου σημειώνεται αναζωπύρωση της βίας.

Την επίθεση για την επίθεση του βομβιστή-καμικάζι και για άλλη μια ανέλαβαν οργανώσεις που λένε πως ανήκουν στο ευρύτερο κίνημα των Ταλιμπάν.

Χθες το απόγευμα, περί τη δύση του ηλίου, βομβιστής «καμικάζι πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά κοντά σε σημείο ελέγχου του στρατού», κοντά στην Μπανού, στην ορεινή επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην πακιστανική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία εκφράστηκε με προϋπόθεση να μην κατονομαστεί.

Κατόπιν «συνεργοί του άνοιξαν πυρ» και ο απολογισμός της επίθεσης είναι «δέκα στρατιωτικοί νεκροί και άλλοι επτά τραυματίες», πρόσθεσε.

Ο Μουρσαλίν Χαν, αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή, πρόσθεσε πως ακολούθησαν «ανταλλαγές πυρών» και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν πλέον την περιοχή.

Την ευθύνη ανέλαβε η φράξια Χαφίζ Γκιουλ Μπαχαντούρ, σύμμαχος του Κινήματος των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ).

Μια ημέρα νωρίτερα, επίσης το απόγευμα, περί τις 17:00, στην ίδια περιοχή, στην Μπανού, «επτά αστυνομικοί απήχθησαν κι οδηγήθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, επίσης ζητώντας να μην κατονομαστεί.

«Ένοπλοι περικύκλωσαν οδόφραγμα της αστυνομίας στην περιοχή της Μπανού και άρπαξαν τα όπλα των αστυνομικών», πρόσθεσε.

Κάπου 24 ώρες αργότερα άλλος αξιωματικός της αστυνομίας, ο Μουχάμαντ Ζία ουντ Ντιν, είπε πως οι αστυνομικοί που απήχθησαν «αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από τζίργκα», συμβούλιο προεστών φυλής.

Οι αρχές ζητούν συχνά από τέτοια συμβούλια να παρέμβουν, καθώς το εθιμικό δίκαιο των φυλών στη Χάιμπερ Παχτούνχβα γενικά υπερτερεί του νόμου του κράτους.

Ο τελευταίος αξιωματικός της αστυνομίας δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες όπως το ποιοι ήταν οι δράστες της απαγωγής ή ποια ήταν η απόφαση στην οποία κατέληξε η τζίργκα.

Προχθές Δευτέρα το βράδυ, «ένοπλοι επιτέθηκαν σε οδόφραγμα συνοριοφρουρών στην περιοχή Τιρά» σύμφωνα με αξιωματικό της υπηρεσίας πληροφοριών που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δυο πλευρών διήρκεσαν ώρες», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε πως «οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν», όπως και «εννιά από τους δράστες της επίθεσης», ενώ άλλοι επτά από τους τελευταίους «τραυματίστηκαν».

Την ευθύνη για αυτή την ενέργεια ανέλαβε το ΚΤΠ, τονίζοντας πως επρόκειτο για αντίποινα στην έρευνα που έχει στο στόχαστρο μαχητή του.

Το ΚΤΠ και η οργάνωση Χαφίζ Γκιουλ Μπαχαντούρ είναι διακριτές οντότητες από οργανωτική σκοπιά. Ωστόσο οι μαχητές και των δύο έχουν εκπαιδευτεί σε τακτικές μάχης στο Αφγανιστάν και μοιράζονται σε αδρές γραμμές την ιδεολογία των αφγανών Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν τη 15η Αυγούστου 2021.

Στο Πακιστάν, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν, σημειώνεται έκτοτε αναζωπύρωση της βίας του ΚΤΠ. Την 25η Οκτωβρίου, οι ισλαμιστές μαχητές σκότωσαν δέκα αστυνομικούς.

Επίσης στα τέλη Οκτωβρίου, οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι εναντίον οδοφράγματος της αστυνομίας στη Χάιμπερ Παχτούνχβα. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε άγνωστη οργάνωση.

Επιθέσεις ισλαμιστών ή αυτονομιστών εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας του Πακιστάν διαπράττονται επίσης σε άλλους τομείς της χώρας των 240 εκατομμυρίων κατοίκων.

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν το Σάββατο σε επίθεση βελούχων αυτονομιστών στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, μια εβδομάδα έπειτα από επίθεση του ίδιου κινήματος με 26 νεκρούς, ανάμεσά τους 14 στρατιώτες, σε συγκοινωνιακό σταθμό στο Μπαλουτσιστάν.

