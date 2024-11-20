Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν χθες Τρίτη την ευθύνη για επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα, την επομένη της ανακοίνωσης πολυεθνικής ναυτικής δύναμης κατά την οποία πλοίο υπό σημαία Παναμά έγινε στόχος δυο πυραύλων που εξερράγησαν σε μικρή απόσταση.

«Οι υεμενίτικες ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένη επιχείρηση εναντίον του πλοίου Anadolu S στην Ερυθρά Θάλασσα», ανακοίνωσε ο Γιαχία Σάρια, εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις των ανταρτών που χαρακτηρίζονται προσκείμενοι στο Ιράν.

Πρόσθεσε πως η επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας το σκάφος επλήγη «απευθείας» και με «ακρίβεια», αποφασίστηκε διότι το πλήρωμα του φορτηγού δεν απάντησε «στις προειδοποιήσεις των ναυτικών δυνάμεων» των Χούθι.

Την προηγουμένη, το κοινό κέντρο ναυτιλιακών πληροφοριών (JMIC), το οποίο διευθύνει πολυεθνική ναυτική συμμαχία με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών με βάση το Μπαχρέιν, ανέφερε πως την Κυριακή, «το πλοίο Anadolu δέχθηκε κλήση μέσω ασυρμάτου από υποτιθέμενη υεμενίτικη αρχή, που το διέταξε να σταματήσει την πορεία του προς βορρά. Το πλοίο δεν έδωσε σημασία και συνέχισε την πορεία του».

Κατά την ίδια πηγή, λίγο αργότερα, «υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας ειδοποίησε ότι πύραυλος προσθαλασσώθηκε περίπου 3 μέτρα από την πρύμη» του πλοίου.

Προχθές Δευτέρα ο πλοίαρχος ανέφερε πως έγινε «δεύτερη επίθεση με πύραυλο» που έπεσε «περίπου ένα ναυτικό μίλι από την πλήρη του πλοίου», κατά το JMIC, το οποίο διευκρίνισε ότι το σκάφος και το πλήρωμα είναι «σώα» και «ασφαλή».

Το πλοίο μετέφερε φορτίο προοριζόταν για το Ισραήλ, κατά το κέντρο.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις στα ανοικτά της Υεμένης εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, λέγοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς.

Οι επιθέσεις τους προκάλεσαν τεράστιο πρόβλημα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσια περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, εξωθώντας τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό και κατόπιν, από τον Ιανουάριο, να αρχίσουν να πλήττουν θέσεις ή οπλικά συστήματα των Χούθι στην Υεμένη, σε επιχειρήσεις που ενίοτε διεξάγονται από κοινού με τη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

