Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, τη Δευτέρα, κατά την οποία συζήτησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την πρόσφατη συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν και ο Πεζεσκιάν συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα, σημειώνει το Reuters.

