Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στo AFP αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Σάρα «θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου θα εκφωνήσει ομιλία», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να ενημερώσει τα ΜΜΕ.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι θα είναι ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση από το 1967.

Ο Αχμέντ αλ Σάρα έγινε ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας από τον Δεκέμβριο του 2024.

Για καιρό ήταν γνωστός ως Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι, το όνομα που είχε ως διοικητής του Μετώπου αλ Νούσρα, μιας ισλαμιστικής οργάνωσης που μαχόταν κατά του Άσαντ και επί χρόνια ήταν το παρακλάδι της αλ Κάιντα στη Συρία.

Ο Αλ Σάρα διέκοψε τους δεσμούς του με την αλ Κάιντα το 2016, δηλώνοντας ότι η οργάνωσή του είναι μέρος της συριακής επανάστασης και όχι του παγκόσμιου τζιχαντιστικού κινήματος.

Πηγή: skai.gr

