Συντριβή ελικοπτέρου στη νήσο Γουάιτ στην Αγγλία - Ένα τραυματίας

Συνετρίβη σε χωράφι - Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν ή αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες - Ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 

Ελικόπτερο

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι κοντά σε μια παραθαλάσσια πόλη στη νήσο Γουάιτ στην Αγγλία τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αεροδιακομιδής δήλωσε ότι περιέθαλψε και μετέφερε ελικόπτερο ένα άτομο σε νοσοκομείο.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν ή αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες

Πηγή: skai.gr

TAGS: συντριβή ελικοπτέρου Αγγλία
