Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι κοντά σε μια παραθαλάσσια πόλη στη νήσο Γουάιτ στην Αγγλία τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αεροδιακομιδής δήλωσε ότι περιέθαλψε και μετέφερε ελικόπτερο ένα άτομο σε νοσοκομείο.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν ή αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες

This is currently the scene of the helicopter crash in #shanklin #IsleofWight. This helicopter was in front of me yesterday afternoon! @itvmeridian @BBCNews @BBCSouthNews @SkyNews pic.twitter.com/KrI9WtkEQa