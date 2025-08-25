Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι κοντά σε μια παραθαλάσσια πόλη στη νήσο Γουάιτ στην Αγγλία τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η αστυνομία ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ, όπως μεταδίδει το Reuters.
Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αεροδιακομιδής δήλωσε ότι περιέθαλψε και μετέφερε ελικόπτερο ένα άτομο σε νοσοκομείο.
Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν ή αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες
This is currently the scene of the helicopter crash in #shanklin #IsleofWight. This helicopter was in front of me yesterday afternoon! @itvmeridian @BBCNews @BBCSouthNews @SkyNews pic.twitter.com/KrI9WtkEQa— Stu Southwell 🏳️🌈 (@southwellstu) August 25, 2025
Helicopter crashes near Ventnor, Isle of Wight, UK on A3020 Shanklin Rd. One person airlifted to hospital; number of others on board unclear. pic.twitter.com/WOtaH5cuVP— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 25, 2025
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2025
A helicopter has crashed on the Isle of Wight in the UK, Sky News reports citing emergency services.
It is not clear how many people were on board or injured.
🇬🇧 pic.twitter.com/p1ZQX7SvAS
