Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Μόσχα

Ο Ιανουάριος του 2025 θα είναι ένας από τους θερμότερους μήνες που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μόσχα, ανακοίνωσαν σήμερα μετεωρολόγοι, καθώς η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι ημέρες που κατέρριψαν ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος σήμερα δεν κατέβηκε κάτω από τους 3,8 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα "μήνα Απριλίου" πολύ υψηλότερα σε σχέση με τα φυσιολογικά για αυτήν την εποχή του έτους, που είναι υπό το μηδέν, ανακοίνωσε το μετεωρολογικό κέντρο Phobos.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι και άλλα ρεκόρ θα καταρριφθούν, καθώς η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή διαταράσσει τις καιρικές συνθήκες.

Στη Μόσχα, μόνο λιωμένο, βρώμικο χιόνι παραμένει σήμερα στους δρόμους -- μια τελείως διαφορετική εικόνα από το παχύ στρώμα χιονιού που σκεπάζει συνήθως τη ρωσική πρωτεύουσα αυτήν την περίοδο.

"Ασφαλώς, δεν μας αρέσει έτσι ο χειμώνας ...", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γκαλίνα Καζάκοβα, μια 68χρονη Μοσχοβίτισα συνταξιούχος. "Είναι πολύ άσχημο για τη φύση, γιατί το χιόνι πρέπει να βρίσκεται στα χωράφια, για να λιώνει, έτσι ώστε όλα να αναπτύσσονται καλά".

Η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο θερμές ημέρες που έχουν καταγραφεί στη Μόσχα μέχρι σήμερα, από τότε που άρχισαν να συλλέγονται τα στοιχεία αυτά, ενώ η σημερινή αναμένεται να καταρρίψει το ιστορικό ρεκόρ της, μετέδωσε το ρωσικό μέσο ενημέρωσης RBK, επικαλούμενο μετεωρολόγους.

Η ρωσική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η Μόσχα οδεύει προς τον "δεύτερο πιο θερμό Ιανουάριο" που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά τον Ιανουάριο του 2020.

Ο κλιματολόγος Αλεξέι Καρναούκοφ, της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, εκτιμά ότι "είναι δύσκολο να πει κανείς εάν θα υπάρξει ένα ρεκόρ".

"Ούτε το 2020 υπήρχε σταθερή χιονοκάλυψη" στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας και "η χρονιά αυτή δεν είναι η μόνη", υπογραμμίζει ο Καρναούκοφ στο Γαλλικό Πρακτορείο. "Ζούμε σε μια εποχή υπερθέρμανσης του πλανήτη, οι θερμές χρονιές θα είναι ολοένα και πιο συχνές. Ακόμη και αν οι τρέχουσες θερμοκρασίες καταρρίπτουν ρεκόρ, σίγουρα δεν θα είναι οι τελευταίες".

Στη ρωσική πρωτεύουσα, οι κάτοικοι εκφράζουν τόσο χαρά όσο και ανησυχία για τη ζέστη αυτή. "Μου αρέσουν όλα, είναι πολύ ωραίο να περπατάς", δήλωσε η Όλγα Μεντβέντεβα, μια 19χρονη φοιτήτρια.

Η Έλενα Αλεξάντροβα, 73 ετών, προτιμά "τον χειμώνα όπως ήταν". "Βγάζουμε τον σκύλο και αρέσει και σε αυτόν να παίζει στο χιόνι. Τώρα, πού μπορούμε να περπατήσουμε; Υπάρχει παντού λάσπη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

