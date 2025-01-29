Προληπτικά μέτρα από Ύπατη Αρμοστεία για Πρόσφυγες στο πάγωμα της βοήθειας ΗΠΑ

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ((UNHCR) ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μια σειρά προσωρινών μέτρων απέναντι στην "αβεβαιότητα" γύρω από το πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας.

"Σημειώσαμε την απόφαση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να αναστείλει τη διάθεση πόρων στα προγράμματα βοήθειας στο εξωτερικό", δήλωσε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Συνεχίζουμε να αξιολογούμε τον αντίκτυπο της απόφασης της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εξαιρέσεων" αλλά "εφαρμόζουμε σειρά προληπτικών μέτρων για να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο που συνδέεται με αυτή την αβεβαιότητα σε σχέση με τη χρηματοδότηση", δήλωσε.

Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του την περασμένη εβδομάδα για μια δεύτερη θητεία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε μια παύση 90 ημερών για να επανεξετάσει το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας που δίνουν οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος δωρητής στον κόσμο σε δολάρια. Ο στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να απαλλαγεί από χρηματοδοτήσεις και προγράμματα που δεν ανταποκρίνονται στις προεδρικές προτεραιότητες.

Μετά τις έντονες επικρίσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διεύρυνε σήμερα τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του παγώματος, δηλώνοντας ότι και άλλες μορφές "ανθρωπιστικής βοήθειας", εκτός από την επισιτιστική βοήθεια, θα εξαιρεθούν επίσης κατά την περίοδο της επανεξέτασης.

Η Ύπατη Αρμοστεία δεν διαθέτει ακόμη "συγκεκριμένες πληροφορίες" για τις επιπτώσεις της αμερικανικής απόφασης σε ο,τι την αφορά. Ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εδώ και πολύ καιρό οι κύριοι χορηγοί αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ: το 2024, συνέβαλαν με 2,05 δισεκατομμύρια δολάρια στον συνολικό προϋπολογισμό της UNHCR που ανέρχεται σε περισσότερα από 10,6 δισεκ. δολάρια.

Τα μέτρα που ελήφθησαν από την UNHCR αφορούν "τα ταξίδια, τα σεμινάρια, τις αγορές προμηθειών και την πρόσληψη νέων συναδέλφων", δήλωσε ο εκπρόσωπος, υπενθυμίζοντας ότι η Ύπατη Αρμοστεία "εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες".

"Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε ενεργά και εποικοδομητικά με την αμερικανική κυβέρνηση ως αξιόπιστος εταίρος", δήλωσε υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος της Ύπατης Αρμοστείας είναι να "μεγιστοποιήσει τη συμβολή" των επιχειρήσεών της σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

