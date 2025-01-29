Συρία προς Ρωσία: «Παραδώστε μας τον Μπασάρ αλ Άσαντ για να βελτιωθούν οι σχέσεις» 

Οι νέες συριακές αρχές απαιτούν από τη Ρωσία να παραδώσει τον έκπτωτο δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις ρωσικές βάσεις στη χώρα, αναφέρει το Reuters. Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana ανέφερε ότι η Δαμασκός θέλει επίσης η Ρωσία, η οποία υποστήριξε τον Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας, να οικοδομήσει ξανά την εμπιστοσύνη μέσω «συγκεκριμένων μέτρων όπως αποζημίωση, ανοικοδόμηση και ανάκαμψη».



Ο Άσαντ κατέφυγε στη Μόσχα όταν οι αντάρτες της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) εξαπέλυσαν την αστραπιαία επίθεσή τους στα τέλη του 2024. Η νέα συριακή κυβέρνηση διεμήνυσε επίσης ότι για την αποκατάσταση των σχέσεων, «η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει τα λάθη του παρελθόντος και να σεβαστεί τη βούληση του συριακού λαού». Ωστόσο, συριακή πηγή σχολίασε στο Reuters ότι η Ρωσία αρνήθηκε να αναγνωρίσει τυχόν λάθη, με τη μόνη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να είναι να συνεχιστούν οι συζητήσεις.

Η Ρωσία, της οποίας τα στρατεύματα και η αεροπορία υποστήριζαν τον Άσαντ για χρόνια ενάντια στους Σύρους αντάρτες, επιδιώκει να διατηρήσει τις δύο βάσεις της που της επέτρεπαν να ασκεί επιρροή στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, σύμφωνα με πηγή στη Μόσχα που γνωρίζει την κατάσταση και μίλησε στο Bloomberg. Οι διαπραγματεύσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση έχουν κολλήσει, είπε η πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Οι ρωσικές δραστηριότητες στο αεροδρόμιο της στο Χμέιμιμ έχουν περιοριστεί και δύο μεταφορικά πλοία παρέμειναν σε αναμονή για εβδομάδες προτού οι Σύροι αξιωματούχοι τους επιτρέψουν να ελλιμενιστούν.

Η ρωσική κυβέρνηση δήλωσε ότι υπήρξε μια «ειλικρινής συζήτηση για όλο το φάσμα των θεμάτων». Ανέφερε ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν περαιτέρω επαφές προκειμένου να επιδιώξουν «σχετικές συμφωνίες», χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα στις δύο βάσεις, ενώ δεν υπήρξε κανένα σχόλιο για την παράδοση του Μπασάρ αλ Άσαντ και την καταβολή αποζημίωσης.

O Αχμέντ αλ Σάρα την Τετάρτη ουσιαστικά αυτοανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας. Του ανατέθηκε προσωρινό νομοθετικό συμβούλιο για τη μεταβατική περίοδο «μέχρι την κατάρτιση νέου συντάγματος». Αναλαμβάνει επίσης τα καθήκοντα της συριακής προεδρίας και την εκπροσωπεί σε διεθνή φόρουμ.

Πηγή: skai.gr

