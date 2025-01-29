ΗΠΑ: Ο Μπομπ Μενέντεζ καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση

Ένοχος για διαφθορά και δωροδοκία βρέθηκε την Τετάρτη ο πρώην γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση.

Ο δικαστής των ΗΠΑ Σίντνεϊ Στάιν ανακοίνωσε την ποινή μετά την ακροαματική διαδικασία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Μενέντεζ καταδικάστηκε την Τετάρτη σε 11 χρόνια φυλάκιση με βάση τις κατηγορίες του 2024 για δωροδοκία, συμπεριλαμβανομένων ράβδων χρυσού, σε αντάλλαγμα χάρες σε επιχειρηματίες της Αιγύπτου και του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο πρώην γερουσιαστής της Νιου Τζέρσεϊ είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, με την οποία ισχυριζόταν ότι η καταδίκη του για διαφθορά έπρεπε να ακυρωθεί επειδή οι ένορκοι εξέτασαν αθέμιτα στοιχεία κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για την έκδοση της ετυμηγορίας τους. Η έφεση δεν έγινε δεκτή από τον δικαστή Στάιν.

«Ήσουν επιτυχημένος, ισχυρός και στην κορυφή του πολιτικού μας συστήματος», είπε ο Στάιν την Τετάρτη. «Κάπου στη διαδρομή, δεν ξέρω πού, έχασες το δρόμο σου» τόνισε ο δικαστής απευθυνόμενος στον Μενέντεζ.

Ο Μενέντεζ, που αγωνιζόταν να κρατήσει τα δάκρυά του, καταδικάστηκε αφότου έκανε έκκληση για επιείκεια στον Στάιν, επικαλούμενος τον μισό αιώνα στα δημόσια πράγματα. Δήλωσε χαρακτηριστικά στον δικαστή: «έχασα ό,τι με νοιάζει».

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει να επιβληθεί ποινή 15ετούς κάθειρξης στον πρώην πρόεδρο της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

