ΗΠΑ: Ο Μπομπ Μενέντεζ καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση

Ένοχος για διαφθορά και δωροδοκία βρέθηκε την Τετάρτη ο πρώην γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση.
Ο δικαστής των ΗΠΑ Σίντνεϊ Στάιν ανακοίνωσε την ποινή μετά την ακροαματική διαδικασία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.
Ο Μενέντεζ καταδικάστηκε την Τετάρτη σε 11 χρόνια φυλάκιση με βάση τις κατηγορίες του 2024 για δωροδοκία, συμπεριλαμβανομένων ράβδων χρυσού, σε αντάλλαγμα χάρες σε επιχειρηματίες της Αιγύπτου και του Νιου Τζέρσεϊ.
Ο πρώην γερουσιαστής της Νιου Τζέρσεϊ είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, με την οποία ισχυριζόταν ότι η καταδίκη του για διαφθορά έπρεπε να ακυρωθεί επειδή οι ένορκοι εξέτασαν αθέμιτα στοιχεία κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για την έκδοση της ετυμηγορίας τους. Η έφεση δεν έγινε δεκτή από τον δικαστή Στάιν.
«Ήσουν επιτυχημένος, ισχυρός και στην κορυφή του πολιτικού μας συστήματος», είπε ο Στάιν την Τετάρτη. «Κάπου στη διαδρομή, δεν ξέρω πού, έχασες το δρόμο σου» τόνισε ο δικαστής απευθυνόμενος στον Μενέντεζ.
Ο Μενέντεζ, που αγωνιζόταν να κρατήσει τα δάκρυά του, καταδικάστηκε αφότου έκανε έκκληση για επιείκεια στον Στάιν, επικαλούμενος τον μισό αιώνα στα δημόσια πράγματα. Δήλωσε χαρακτηριστικά στον δικαστή: «έχασα ό,τι με νοιάζει».
Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει να επιβληθεί ποινή 15ετούς κάθειρξης στον πρώην πρόεδρο της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.
- Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες λαμβάνει προληπτικά μέτρα στο πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας
- Τελεσίγραφο του Αλ Σάρα στη Μόσχα: «Παραδώστε μας τον Μπασάρ αλ Άσαντ, και συζητάμε για τις ρωσικές βάσεις»
- Εντολή Τραμπ για μεταφορά μεταναστών στο Γκουαντάναμο - Πέρασε και με ψήφους των Δημοκρατικών ο νόμος «Λέικεν Ρίλεϊ»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.