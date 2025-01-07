Ρεκόρ από τον ουκρανικό στρατό με κατάρριξη 6 ρωσικών πυραύλων σε μόλις μια μάχη

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ καθώς πιλότος των μαχητικών αεροσκαφών της, τύπου F-16 κατέρριψε έξι πυραύλους κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης τον περασμένο μήνα.

Ο πιλότος κατέρριψε τους πυραύλους τύπου Κρουζ κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στις 13 Δεκεμβρίου, στην οποία συμμετείχαν αξιοποιήθηκαν πάνω από 200 πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Τόνισε ότι υπήρχε "100% επιβεβαίωση" ότι ο στόχος επετεύχθη και το παραπάνω σημειώνεται "για πρώτη φορά στην ιστορία των αντιεροπορικών μαχών".

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πιλότος που δεν κατονομάζεται έλαβε «χειροκροτήματα και επευφημίες» όταν επέστρεψε στο έδαφος και ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «έμειναν ευχάριστα έκπληκτοι» από την είδηση.

Εν τω μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα στρατεύματά της έχουν προκαλέσει μια σειρά από ήττες σε ουκρανικές μονάδες στο Κουρσκ.

Ο στρατός της Ουκρανίας εντωμεταξύ δηλώνει ότι εξακολουθεί να διατηρεί τις θέσεις του στα δυτικά προάστια του Κουράχοβε, μιας στρατηγικής σημασίας πόλης στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, περιοχής που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής μονάδας Χορτύτσια, η οποία μάχεται στην περιοχή, είπε ότι «σημαντικό τμήμα της πόλης» έχει καταστραφεί και ότι η κατάσταση είναι «αρκετά δύσκολη».

«Τα ουκρανικά στρατεύματα κρατούνται στο δυτικό τμήμα της πόλης, στα δυτικά προάστια της πόλης», είπε.

Το Κουράχοβε έχει γίνει ένα από τα κεντρικά σημεία της ρωσικής επίθεσης στην περιοχή του Ντόνετσκ τους τελευταίους μήνες.

Βρίσκεται 32 χιλιόμετρα (20 μίλια) νότια του Ποκρόβσκ, με τις δύο πόλεις να συνδέονται με κεντρικούς δρόμους που βοηθούν την Ουκρανία να μετακινήσει τα στρατεύματά της και τις προμήθειες της κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Χθες, η Ρωσία δήλωσε ότι κατέλαβε το Κουράχοβε, με εικόνες που επαληθεύτηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters να δείχνουν ρωσικά στρατεύματα να υψώνουν σημαίες στην πόλη.

Πηγή: skai.gr

