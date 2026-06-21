Με τη φανέλα των Νιου Γιορκ Γιάνκις (New York Yankees) ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, πραγματοποίησε μπροστά στα μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας και εν γένει της Ομογένειας της Νέας Υόρκης, την καθιερωμένη συμβολική πρώτη ρίψη στο ντυμένο στα γαλανόλευκα Yankee Stadium πριν από την έναρξη του αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Νιου Γιορκ Γιάνκις και των Σικάγο Γουάιτ Σοξ.

Το στιγμιότυπο αποτέλεσε το εντυπωσιακότερο σημείο της «Βραδιάς της ελληνικής φανέλας», κατά την οποία ο Ελληνισμός της Νέας Υόρκης μετέτρεψε το ιστορικό και εμβληματικό στάδιο των Νιου Γιορκ Γιάνκις όχι μόνο σε χώρο αθλητικής συνάντησης, αλλά και σε σημείο αντάμωσης της ελληνικής παράδοσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ορθόδοξης πίστης, καθώς μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν όλοι μαζί τις κοινές τους ρίζες.

Ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος συνοδευόταν στον αγωνιστικό χώρο από τον πρωτοσύγκελο της 'Αμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, π. Ανδρέα Βίλλη, διευθυντή της κατασκήνωσης του Αγίου Παύλου, καθώς και τους 'Αρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μάικ Νεομονιτάκι και Μπιλ Γκρους, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το συγκεντρωμένο πλήθος. Η εκδήλωση, που υπογράμμισε τη διαχρονική και ισχυρή παρουσία της Ομογένειάς μας στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 37.000 δολάρια υπέρ της κατασκηνωτικής διακονίας της 'Αμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, που συμπληρώνει φέτος 21 χρόνια λειτουργίας και αναμένεται να φιλοξενήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περισσότερους από 800 νέους ομογενείς.

Πηγή: skai.gr

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