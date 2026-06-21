Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση από την ισραηλινή πλευρά.

Οι δηλώσεις του έγιναν καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα στρατεύματα είναι ελεύθερα να δρουν χωρίς περιορισμούς για την εξάλειψη απειλών στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε και τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

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