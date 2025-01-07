Νέο βίντεο έφερε στη δημοσιότητα ο IDF το οποίο δείχνει τρομοκράτη της Χαμάς να παραδέχεται ότι το νοσοκομείο Kamal Adwan, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά εξοπλισμού και όπλων ώστε να επιτίθενται σε ισραηλινές δυνάμεις.



Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα νέο υλικό την Τρίτη που δείχνει την ανάκριση ενός τρομοκράτη της Χαμάς που συνελήφθη στο νοσοκομείο Kamal Adwan στη βόρεια Γάζα.

Στην ανάκρισή του, ο αλ-Σαρίφ περιέγραψε τον ρόλο του στη Χαμάς και αποκάλυψε πώς η οργάνωση χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως βάση για επιχειρήσεις.

Δείτε το βίντεο:

Αποκάλυψε ότι οι χώροι του νοσοκομείου χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά εξοπλισμού και όπλων για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο 21χρονος Αλ Σαρίφ, ο οποίος προσχώρησε στη Χαμάς το 2021, είναι ένας από τους 240 τρομοκράτες που συνελήφθησαν στην περιοχή του Νοσοκομείου.

«Μεταφέρθηκαν όπλα μέσα και έξω από το νοσοκομείο για ενέδρες », φαίνεται να λέει στο βίντεο προσθέτοντας ότι η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ πίστευαν ότι ο Ισραηλινός Στρατός δεν θα έβαζε στο στόχαστρο το νοσοκομείο.

Η έφοδος στο νοσοκομείο Kamal Adwan

Η επιχείρηση στις 29 Δεκεμβρίου, είχε στόχο να κάμψει την τελευταία προσπάθεια της Χαμάς να ανασυγκροτηθεί στη βόρεια Γάζα, που βρισκόταν στο Νοσοκομείο Kamal Adwan στη Jabalya.

Τις εβδομάδες πριν από την επιχείρηση, το IDF άρχισε ήδη να καθαρίζει αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή του νοσοκομείου καθώς και για τα περισσότερα μονοπάτια και πιθανές οδούς διαφυγής από και προς το νοσοκομείο.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός συμμετείχε σε τρεις έως τέσσερις στοχευμένες επιθέσεις σε μικρότερα κελιά της Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο, αλλά ήταν προσεκτικός για να αποφύγει την επίθεση στο ίδιο το νοσοκομείο.

Όλα αυτά αποτελούσαν μέρος μιας στρατηγικής του IDF για να αποθαρρύνουν τους τρομοκράτες της Χαμάς που κρύβονταν στο νοσοκομείο σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας.

Όταν ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε τελικά την Παρασκευή, χρειάστηκε μόνο μία ώρα για να περικυκλώσει όλες τις διαδρομές από και προς το νοσοκομείο για να κλειδώσει και να αποκλείσει κάθε απόπειρα διαφυγής των τρομοκρατών της Χαμάς.

Υπήρξε μια σύντομη μάχη μεταξύ τρομοκρατών της Χαμάς και στρατιωτών του IDF, αλλά όλοι οι τρομοκράτες σκοτώθηκαν.

Δύο ομάδες τρομοκρατών προσπάθησαν επίσης να διαφύγουν προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά σκοτώθηκαν επίσης από δυνάμεις του IDF, οι οποίες τους περικύκλωσαν.

Πηγή: skai.gr

