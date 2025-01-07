Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και εξέφρασε την εκτίμησή του καθώς ο Καναδός ηγέτης ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, σχέδια να παραιτηθεί, σύμφωνα με μια δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

«Την τελευταία δεκαετία, ο πρωθυπουργός Τριντό ηγήθηκε με αφοσίωση, αισιοδοξία και στρατηγικό όραμα. Η συμμαχία ΗΠΑ-Καναδά είναι ισχυρότερη χάρη σε αυτόν. Ο αμερικανικός και ο καναδικός λαός είναι ασφαλέστεροι χάρη σε αυτόν. Και ο κόσμος είναι καλύτερα χάρη σε αυτόν», αναφέρει στη σημερινή δήλωσή του ο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

