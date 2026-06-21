Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απέρριψε τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει εάν χρειαστεί.

«Δεν σκέφτονται ότι αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο απόγνωσης στο οποίο βρίσκονται σήμερα; Δεν βασιζόμαστε στις αμερικανικές απειλές», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στο X.

«Καλύτερα να προσέχουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε αυτοί που θα δράσουμε.»

Πηγή: skai.gr

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