«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς», διεμήνυσε σήμερα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, έφτασε σήμερα στο τεράστιο αυτό νησί, μέρος της επικράτειας της Δανίας, αφού ο πατέρας του εξέφρασε και πάλι την πρόθεση να αγοράσει τη Γροιλανδία.

«Όπως είπε ο πρωθυπουργός (σ.σ. της Γροιλανδίας) Μούτε Εγκεντε, η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», είπε η Φρεντέρικσεν μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2, σημειώνοντας παράλληλα πως «οι ΗΠΑ είναι ο πιο στενός μας σύμμαχος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

