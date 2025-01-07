Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς» λέει η Δανέζα πρωθυπουργός μετά την πρόθεση Τραμπ για αγορά της

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έφτασε στο τεράστιο νησί, μέρος της επικράτειας της Δανίας, αφού ο πατέρας του εξέφρασε και πάλι την πρόθεση να την αγοράσει

Μέτε Φρεντέρικσεν

«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς», διεμήνυσε σήμερα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, έφτασε σήμερα στο τεράστιο αυτό νησί, μέρος της επικράτειας της Δανίας, αφού ο πατέρας του εξέφρασε και πάλι την πρόθεση να αγοράσει τη Γροιλανδία.

«Όπως είπε ο πρωθυπουργός (σ.σ. της Γροιλανδίας) Μούτε Εγκεντε, η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», είπε η Φρεντέρικσεν μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2, σημειώνοντας παράλληλα πως «οι ΗΠΑ είναι ο πιο στενός μας σύμμαχος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γροιλανδία Δανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark