Τουλάχιστον 10 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, είναι ο απολογισμός ρωσικού βομβαρδισμού χθες Σάββατο σε χωριό της περιφέρειας Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το Σούμι συνορεύει με τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο βομβαρδισμών τους τελευταίους μήνες.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διακρίνεται ένα ισοπεδωμένο κτίριο στο χωριό Σβέσα και διασώστες να απομακρύνουν τραυματίες πάνω σε φορεία. «Ένα μεγάλο τμήμα της πολυκατοικίας, από το ισόγειο μέχρι τον πέμπτο όροφο, καταστράφηκε», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Ζημιές υπέστησαν και γειτονικά κτίρια», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν επίσης άλλα δύο χωριά στις περιφέρειες Σούμι και Χαρκόβου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Μόσχα σχετικά με τον βομβαρδισμό στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

Οι κατευθυνόμενες βόμβες συγκαταλέγονται στα συμβατικά όπλα και καθοδηγούνται από δορυφόρους ώστε να αυξάνεται το βεληνεκές και η ακρίβειά τους. Τέτοιες επιθέσεις εξαπολύονται συνήθως από μεγάλη απόσταση, εκτός εμβέλειας των ουκρανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

