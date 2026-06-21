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NBA: Παραμένει στους Σανς με τριετές συμβόλαιο 19 εκατ. δολαρίων ο Γκούντγουιν

Σε συμφωνία με τον Τζόρνταν Γκούντγουιν ήρθαν οι Φοίνιξ Σανς για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 19 εκατομμυρίων δολαρίων

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Γκουντγουίν

Κάτοικος Αριζόνα για τα επόμενα τρία χρόνια θα παραμείνει ο Τζόρνταν Γκούντγουιν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι Φοίνιξ Σανς ήρθαν σε συμφωνία με τον 27χρονο κόμπο-γκαρντ για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029 έναντι του ποσού των 19 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αμερικανός άσος εντάθηκε στους «ήλιους» το περασμένο καλοκαίρι με μη εγγυημένο συμβόλαιο, ωστόσο, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποίησε, οδήγησαν τον σύλλογο στο να του αναβαθμίσει το στάτους του στο ρόστερ.

Σε σύνολο 70 αγώνων στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ ο Γκούντγουιν κατέγραψε 8,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1,5 κλέψιμο κατά μέσο όρο.
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: NBA μπάσκετ
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