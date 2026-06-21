«Βοηθοί του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό οι Ισκιέρδο και Άντροϊτς»

Ιστορική ημέρα που ολοκλήρωσε την αναμονή 14 ετών είναι η σημερινή (21/6) για τον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στον σύλλογο για τη δεύτερη θητεία του, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της σπουδαίας αυτής επιστροφής, οι Σέρβοι αποκαλύπτουν την απόφαση του 66χρονου τεχνικού για τους συνεργάτες που θα έχει στον «πράσινο» πάγκο.

Όπως αναφέρει η «Mozzart Sport», ο Ομπράντοβιτς θα έχει στο πλευρό του τους assistant coaches που είχε και μέχρι πρότινος στην Παρτιζάν. Ο λόγος για τους Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο και Βλάντιμιρ Άντροϊτς.

Να σημειωθεί πως αμφότεροι αποτελούν άμεσους συνεργάτες του Ζοτς από τότε που ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε το 2013, μέχρι και σήμερα.

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