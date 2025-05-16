Γονατιστός υποδέχθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στη σύνοδο κορυφής όπου οι ηγέτες 47 ευρωπαϊκών χωρών και οργανισμών συζητούν για την ασφάλεια και την άμυνα με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας - Ουκρανίας, στα Τίρανα.

Δείτε βίντεο από την υποδοχή:

Albanian PM Edi Rama welcomes Italy's Meloni, kneeling before her. pic.twitter.com/CWrL88kDtH

— Clash Report (@clashreport) May 16, 2025

Η απρόσμενη κίνηση που επεφύλαξε ο Αλβανός πρωθυπουργός, στην Ιταλίδα ομόλογό του, δεν ξάφνιασε τους παρευρισκόμενους, καθώς ο ίδιος την έχει επαναλάβει.

Τον περασμένο Ιανουάριο στο Αμπου Ντάμπι, ο Ράμα, -γνωστός για το ύψος του -γονάτισε μπροστά στη Μελόνι προσφέροντας της δώρο για τα 48α γενέθλιά της.

Μάλιστα, της είχε τραγουδήσει στα ιταλικά το «Tanti auguri», ευχόμενος στη Μελόνι χαρούμενα γενέθλια.

Παρά τις πολιτικές τους διαφορές, η Μελόνι, ηγέτιδα του δεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, και ο Ράμα, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας, διατηρούν καλή συνεργασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.